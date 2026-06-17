Privatização da Copasa: as outras estatais na mira do governo de MG

A venda da Copasa, concluída nesta terça-feira (16/6) por R$ 8,38 bilhões, representa um marco na agenda de desestatizações do governo de Minas Gerais. A operação transferiu uma fatia de 30% da companhia de saneamento para o Grupo Equatorial Energia e foi viabilizada após a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), em outubro de 2025, que retirou a exigência de referendo popular.

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Pelo acordo, o governo mineiro manterá uma participação de 5% com direito a 'golden share', que confere poder de veto em decisões estratégicas. Com a conclusão da venda da Copasa, o executivo agora volta suas atenções para outras gigantes estaduais, embora o caminho para novas privatizações exija aprovações complexas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e enfrente forte resistência política. Conheça as principais estatais que seguem na mira.

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Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais)

A Cemig é considerada a 'joia da coroa' e o alvo mais cobiçado pelo mercado. Sendo uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil, sua privatização é um tema de grande impacto e sensibilidade. A venda depende de uma nova PEC estadual, que exige o voto de três quintos dos deputados em dois turnos, e as negociações seguem em pauta no cenário político mineiro em 2026.

Codemig (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais)

Outro alvo importante é a Codemig, responsável pela gestão de ativos valiosos como os direitos de exploração de nióbio, o complexo do Expominas em Belo Horizonte e estâncias hidrominerais. A venda da companhia é vista como uma forma de gerar receita significativa para os cofres públicos, mas o debate sobre sua privatização envolve a importância estratégica de seus ativos e o impacto da transferência desse controle para a iniciativa privada.

Gasmig (Companhia de Gás de Minas Gerais)

Subsidiária da Cemig, a Gasmig também figura nos planos de desestatização. A empresa detém a concessão para distribuição de gás natural canalizado em Minas Gerais, um setor com alto potencial de crescimento. Uma eventual venda da Gasmig poderia ocorrer de forma separada ou como parte do pacote de privatização da própria Cemig, dependendo do modelo a ser definido pelo governo. Assim como as demais, a proposta enfrenta um longo caminho de debates políticos e legislativos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.