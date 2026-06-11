PF comunica ao STF que negou segunda tentativa de delação de Vorcaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal comunicou ao STF (Supremo Tribunal Federal), na noite desta quinta-feira (11), que negou a nova proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O órgão avaliou que Vorcaro não apresentou novidades em relação ao que já foi descoberto nas investigações e não apontou crimes cometidos por parceiros. Essa foi a segunda recusa dos termos de colaboração propostos por ele em menos de um mês.

Na visão de investigadores, a maior dificuldade do ex-banqueiro tem sido a corroboração de seus relatos, com a apresentação de provas, sobretudo pelo fato de estar preso. Um exemplo utilizado é de que Vorcaro precisaria mostrar documentos do banco para provar o que fala.

Após rejeitar a versão inicial da delação, a PF havia voltado à mesa de negociação uma semana depois.

Mendonça também havia autorizado a volta do ex-banqueiro a uma cela especial na superintendência da PF em Brasília em que ele estava enquanto fazia os relatos do acordo de colaboração aos advogados.

Na última semana, a defesa de Vorcaro afirmou às autoridades que estava disposta a apresentar um novo texto com a proposta de delação premiada, o que aconteceu nesta semana.

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A PF e a PGR vinham tentando fazer com que Vorcaro ressarcisse R$ 60 bilhões que teria desviado em fraudes do Banco Master em um prazo curto. O Banco Central decretou a liquidação do Master em novembro do ano passado, e nomeou um liquidante oficial para a instituição financeira.