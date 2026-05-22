Lula para Trump: ‘Minha guerra com você é na narrativa’

O presidente Lula (PT) relatou ter dito ao chefe de Estado norte-americano Donald Trump que vive guerra com ele “na narrativa”, durante entrevista ao programa “Sem Censura”, da TV Brasil, nesta sexta-feira (22/5).

“Eles (EUA) pintam os latino-americanos como traficante de drogas, os árabes como terroristas, os russos mal-encarados… E eles são os bonitos. Falei para ele [Trump]: 'Nós não somos assim. O Brasil quer ser tratado com respeito'”, disse o petista.

Lula e Trump

Lula visitou a Casa Branca, sede do governo dos EUA em Washington D.C., em 7 de maio e disse ter tido uma reunião “muito produtiva” com Trump. Hoje, adotou tom mais agressivo ao falar do encontro.

“Eu falei pro Trump: ‘Não adianta você ficar dizendo que tem navio de guerra, que tem avião de guerra. Eu não quero fazer guerra com você. Eu sei do meu tamanho. A minha guerra com você é na narrativa. Eu quero provar que você está errado e que eu estou certo’”, completou.

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O petista ainda citou um “complexo de vira-lata” do povo brasileiro, mas disse que “não abaixa a cabeça nunca”.

