Eduardo Bolsonaro defende ativista que diz ser perseguida por ser branca

Cada vez mais engajado em comentários sobre política internacional e ativismo de direita, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) saiu em defesa, nesta segunda-feira (11/5), da holandesa Eva Vlaardingerbroek, influenciadora de extrema direita que diz ser alvo de perseguição por ser branca.

Vlaardingerbroek, e outros seis ativistas de extrema direita, tiveram a entrada proibida no Reino Unido. No sábado (16/5), haverá uma marcha em Londres organizada pelo jornalista Tommy Robinson, também de extrema direita.

Os banimentos foram confirmados pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, do Partido Trabalhista. “Esse governo trabalhista vai bloquear agitadores de extrema direita de viajarem para o Reino Unido para esse evento. Não vamos permitir que pessoas venham causar retrocesso às comunidades e disseminar ódio nas nossas ruas”, disse, nesta segunda.

Ativista holandesa de extrema-direita

Em reação, Vlaardingerbroek publicou nas redes sociais que vai continuar se opondo a Starmer “e sua diversidade até o fim dos tempos”.

“Alguém como eu viajando para o Reino Unido por um dia para dar um discurso iria causar retrocesso às comunidades, mas a imigração em massa e a ‘migração de substituição’ da sua população nativa por africanos e árabes vindo em centenas de milhares, isso não vai causar retrocesso a nenhuma comunidade”, ironizou, sugerindo que é perseguida por ser branca.

Vlaardingerbroek completou: “Acho que só vai causar retrocesso a uma comunidade, né? A comunidade branca do Reino Unido. Exatamente a comunidade que Keir Starmer não está nem aí”.

A holandesa defende a teoria de que há em curso um projeto de substituição da população branca europeia por imigrantes. Em discurso recente, ela chegou a afirmar que existe um “genocídio branco” acontecendo na Europa.

Eduardo Bolsonaro

O posicionamento da ativista foi endossado por um post de Eduardo Bolsonaro em inglês. Ele disse que o protesto de Tommy Robinson é uma resposta a uma “onda de extremismo que quer transformar a sociedade britânica que conhecemos”.

O filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro acusou o primeiro-ministro Keir Starmer de “autoritário” pelos banimentos de ativistas de extrema direita e comparou com uma suposta perseguição política no Brasil.

“A tática é familiar: assim como no Brasil, aqueles no poder rotulam cada vez mais vozes conservadoras e de direita como ‘ameaças à democracia’, enquanto fecham os olhos para o extremismo genuíno”, escreveu.

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Eduardo ainda exaltou Eva Vlaardingerbroek por “seguir firme em sua posição”.

