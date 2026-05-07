Augusto Cury foge de pergunta sobre apoio ao governo de Minas

Apesar de lançar a pré-candidatura à Presidência em Belo Horizonte, o psiquiatra e escritor Augusto Cury (Avante) evitou se posicionar sobre a construção de um palanque em Minas Gerais e fugiu da pergunta sobre o apoio na disputa pelo governo.

Em evento no BeFly Hall na noite dessa quarta-feira (6/5), Cury oficializou a entrada na disputa pelo Palácio do Planalto. A escolha de Minas para o lançamento tem relação com seu partido, o Avante, que tem sede nacional em Belo Horizonte e o presidente nacional mineiro, o deputado federal licenciado Luís Tibé.

Durante entrevista coletiva, o pré-candidato foi questionado sobre a disputa estadual, mas tergiversou e respondeu sobre a busca por se popularizar até outubro.

“Nós precisamos de palanque, mas, em destaque, nós precisamos do coração das pessoas, que é o maior palanque que pode haver. As pessoas não sabem ainda que eu sou pré-candidato, mais de 80% não sabem. Inclusive as pessoas que me seguem nas redes sociais”, respondeu Cury.

Então, o psiquiatra destacou que está desenvolvendo um projeto junto ao partido para tornar seu nome conhecido e disse que ainda tem baixa popularidade por ter “entrado tarde” na disputa.

Posicionamento do Avante na disputa do governo

Também nessa quarta, o presidente estadual do Avante, Igor Eto, revelou que o partido ainda avalia a composição para o pleito do governo e pode até lançar candidato próprio, durante o 41º Congresso Mineiro de Municípios, realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM) em Belo Horizonte.

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“Tenho mantido conversas frequentes com ele (Simões) também, mas temos outras conversas acontecendo, e acho que o momento agora é esse. Os partidos estão se movimentando, estão construindo as suas bases para as eleições e o Avante está inserido nesse contexto também, de conversar, de construir e, assim, por que não avaliar uma candidatura própria também? É algo que a gente pensa, nós temos quadros no partido para isso, é algo que está no nosso radar também”, disse.

