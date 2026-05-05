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Governo eleva classificação indicativa do YouTube de 14 para 16 anos

Justiça eleva classificação do YouTube para 16 anos por conteúdo sensível e interatividade na plataforma

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RAQUEL LOPES
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RAQUEL LOPES
Repórter
05/05/2026 14:17

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YouTube tem classificação elevada para 16 anos pelo Ministério da Justiça após análise de conteúdo e interatividade
YouTube tem classificação elevada para 16 anos pelo Ministério da Justiça após análise de conteúdo e interatividade crédito: AFP

FOLHAPRESS - O Ministério da Justiça elevou de 14 para 16 anos a classificação indicativa do YouTube, conforme publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira (5/4).

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Segundo a pasta, a reclassificação leva em conta a presença de conteúdo com sexo, drogas, linguagem imprópria e violência extrema na plataforma.

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O ministério também considerou os elementos interativos do serviço, como compras on-line, interação entre usuários, publicidade e sistemas de recomendação de conteúdo.

A classificação indicativa informa a faixa etária recomendada para acesso ao conteúdo com base em riscos como violência, sexo, drogas e interatividade.

Serve como orientação para pais e responsáveis, mas não impede o acesso. É o mesmo modelo usado para filmes e programas de TV.

Aplicativos digitais estão submetidos a classificação indicativa desde 2015, mas, até então, era levado em conta principalmente o conteúdo audiovisual, com base em três eixos temáticos: sexo e nudez, violência e drogas.

Desde outubro do ano passado, porém, a interatividade digital passou a ser incorporada como critério na definição da faixa etária recomendada para aplicativos, jogos eletrônicos e ferramentas de inteligência artificial.

A portaria publicada nesta terça-feira (5/5) atualiza a classificação indicativa para o ambiente digital com base nesses critérios.

Em março, a pasta já havia alterado a classificação indicativa de oito redes sociais usadas no Brasil e passou a recomendar idades mais altas para o uso das plataformas.

O Quora passou de 12 para 18 anos. Plataformas como TikTok e Kwai foram reclassificadas de 14 para 16 anos, enquanto LinkedIn, Pinterest e Snapchat subiram de 12 para 16 anos. Já WhatsApp e Messenger passaram de 12 para 14 anos.

Com a aprovação do ECA Digital, essa classificação serve de referência para proteção a crianças e adolescentes.

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A aferição de idade surge como o principal instrumento para dar efetividade às regras, ao exigir que as plataformas verifiquem a idade dos usuários e restrinjam o acesso quando necessário. Nesse caso, menores podem ser barrados ou ter acesso limitado.

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