Autor da PEC do fim da escala 6x1 defende proposta e rechaça "bolsa patrão"
Deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) afirma que a escala 5x2 já é garantida para a maioria dos trabalhadores e que somente os que ganham menos estão fora dela
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Autor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221/19), que propõe o fim da escala 6x1 de trabalho, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) disse estar confiante na aprovação do texto e alega que não há nenhuma justificativa, do ponto de vista econômico, para que ela não seja aprovada.
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“Essa escala se tornou, no século 21, uma escravidão moderna. Então, todo o nosso trabalho é pela votação da proposta até o final de maio na Câmara dos Deputados. E eu espero que o Senado possa responder também da mesma forma, em respeito aos trabalhadores, votando a PEC até julho, antes do recesso parlamentar, e promulgando ainda no primeiro semestre esse direito do trabalhador, que todo mundo vai ganhar, vai ganhar a economia, vai ganhar a família, vai ganhar o trabalhador, vai ganhar a saúde mental”, defendeu o deputado na manifestação do Dia do Trabalhador, realizada nesta sexta (1/5), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte.