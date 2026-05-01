Michelle sobre cirurgia de Bolsonaro: 'Orem pelo meu galego'

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A ex-primeira-dama Michelle (PL) pediu orações pelo marido, Jair Bolsonaro (PL), internado na manhã desta sexta-feira (1º/5), no hospital DF Star, em Brasília (DF), para realizar uma cirurgia no ombro direito. "Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego. Cremos, pela fé, que já deu tudo certo", escreveu em suas redes sociais.

De acordo com a equipe médica, a cirurgia tem como objetivo a reparação do manguito rotador e de lesões associadas. Antes do procedimento, o ex-presidente passou por exames preparatórios. "Estamos realizando alguns exames para segurança do procedimento cirúrgico", afirmou o ortopedista responsável pelo caso, Alexandre Firmino.

Em uma segunda postagem, Michelle explica que Bolsonaro passará por preparação para a cirurgia, com duas horas de duração, e depois iniciará a cirurgia, prevista para mais três horas. Ela disse ainda que não poderá usar o celular enquanto estiver junto ao leito do marido.

Evolução do quadro de saúde

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde 27 de março.

A defesa solicitou que a autorização judicial abrangesse todas as etapas do tratamento, desde os procedimentos preparatórios até o processo de reabilitação.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro apresentou evolução satisfatória durante a fisioterapia pré-operatória realizada nesta semana. Após a cirurgia, ele deverá passar por nova avaliação clínica e seguir com acompanhamento fisioterapêutico conforme a evolução do quadro.

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Relatórios médicos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (STF) indicam que o ex-presidente, de 71 anos, apresentou melhora clínica geral após um quadro de pneumonia bilateral. De acordo com os documentos, houve evolução positiva dos sistemas pulmonar e digestivo, com redução de sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo gastroesofágico.