A nova internação de Jair Bolsonaro para uma cirurgia no ombro
O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes após o pedido feito pela defesa em 21 de abril
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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta sexta-feira, 1º, no hospital DF Star, em Brasília, para uma cirurgia no ombro direito. De acordo com as informações médicas enviadas ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-presidente se queixa de dores no local e precisa fazer uso diário de analgésicos.
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Condenado a uma pena 27 anos e três meses, Bolsonaro está em prisão domiciliar. O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após o pedido feito pela defesa em 21 de abril. Ao se manifestar no último dia 24, a PGR (Procuradoria-Geral da República) não se opôs à realização da cirurgia.
A cirurgia tem o objetivo de reparação do manguito rotador e de lesões associadas, de acordo com o médico Alexandre Firmino, ortopedista do ex-presidente. Bolsonaro já vinha passando por sessões de fisioterapia pré-operatória e, segundo os médicos, após a cirurgia, o ex-presidente deverá ser submetido a nova avaliação e será encaminhado para continuidade das sessões.
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Bolsonaro tem 71 anos e recentemente esteve internado devido a um quadro de pneumonia bilateral. De acordo com os médicos, ele tem apresentado “boa evolução” dos quadros pulmonar e digestivo, com redução de sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo gastroesofágico.