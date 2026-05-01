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A nova internação de Jair Bolsonaro para uma cirurgia no ombro

O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes após o pedido feito pela defesa em 21 de abril

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
01/05/2026 10:53

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A nova internação de Jair Bolsonaro para uma cirurgia no ombro
A nova internação de Jair Bolsonaro para uma cirurgia no ombro crédito: Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta sexta-feira, 1º, no hospital DF Star, em Brasília, para uma cirurgia no ombro direito. De acordo com as informações médicas enviadas ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-presidente se queixa de dores no local e precisa fazer uso diário de analgésicos. 

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Condenado a uma pena 27 anos e três meses, Bolsonaro está em prisão domiciliar. O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após o pedido feito pela defesa em 21 de abril. Ao se manifestar no último dia 24, a PGR (Procuradoria-Geral da República) não se opôs à realização da cirurgia.

A cirurgia tem o objetivo de reparação do manguito rotador e de lesões associadas, de acordo com o médico Alexandre Firmino, ortopedista do ex-presidente. Bolsonaro já vinha passando por sessões de fisioterapia pré-operatória e, segundo os médicos, após a cirurgia, o ex-presidente deverá ser submetido a nova avaliação e será encaminhado para continuidade das sessões.

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Bolsonaro tem 71 anos e recentemente esteve internado devido a um quadro de pneumonia bilateral. De acordo com os médicos, ele tem apresentado “boa evolução” dos quadros pulmonar e digestivo, com redução de sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo gastroesofágico.

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