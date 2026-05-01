A nova internação de Jair Bolsonaro para uma cirurgia no ombro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta sexta-feira, 1º, no hospital DF Star, em Brasília, para uma cirurgia no ombro direito. De acordo com as informações médicas enviadas ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ex-presidente se queixa de dores no local e precisa fazer uso diário de analgésicos.

Condenado a uma pena 27 anos e três meses, Bolsonaro está em prisão domiciliar. O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após o pedido feito pela defesa em 21 de abril. Ao se manifestar no último dia 24, a PGR (Procuradoria-Geral da República) não se opôs à realização da cirurgia.