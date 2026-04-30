Moraes autoriza Jair Bolsonaro a realizar nova cirurgia

ex-presidente Jair Bolsonaro a se internar no Hospital DF Star, em Brasília, a partir desta sexta-feira (1º/05), para cirurgia no ombro direito. O político está em prisão domiciliar desde o mês de março, em razão de problemas de saúde. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou oa se internar no Hospital DF Star, em Brasília, a partir desta sexta-feira (1º/05), para cirurgia no ombro direito. O político está em prisão domiciliar desde o mês de março, em razão de problemas de saúde.

Condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, Bolsonaro estava alocado na Penitenciária Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, em São Sebastião, no Distrito Federal. No entanto, após apresentar graves problemas de saúde, o magistrado acolheu um pedido da defesa dele para internação hospitalar, e depois, para cumprir pena em casa, até nova avaliação médica. , Bolsonaro estava alocado na Penitenciária Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, em São Sebastião, no Distrito Federal. No entanto, após apresentar graves problemas de saúde, o magistrado acolheu um pedido da defesa dele para internação hospitalar, e depois, para cumprir pena em casa, até nova avaliação médica.

De acordo com novos documentos enviados ao Supremo, Bolsonaro apresenta dor persistente no ombro, que continua mesmo com uso de analgésicos. Laudo médico aponta lesão de alto grau no tendão supraespinhal. Nas internações anteriores, Bolsonaro passou por procedimentos cirúrgicos no intestino e tratamento de um quadro de pneumonia bilateral.

A nova cirurgia deve prolongar o tempo que o ex-presidente passará em casa. Inicialmente, Moraes afirmou que o quadro de saúde deve ser reavaliado dentro de 90 dias. Mas este prazo pode ser estendido, de acordo com informações fornecidas pelas equipes médicas e peticionadas no processo pelos advogados.



