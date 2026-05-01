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CONDENADO A 27 ANOS

Bolsonaro é internado em Brasília para cirurgia após autorização de Moraes

Ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar humanitária, passará por procedimento autorizado pelo STF para tratar lesão no manguito rotador

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Correio Braziliense
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Repórter
01/05/2026 08:44 - atualizado em 01/05/2026 10:34

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A defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ruído chegou a causar um desconforto de forma extrapolante, podendo afetar a saúde e a integridade física do ex-mandatário.
A a cirurgia em Bolsonaro tem como objetivo a reparação do manguito rotador e de lesões associadas crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã desta sexta-feira (1º/5) no hospital DF Star, em Brasília, para realização de cirurgia no ombro direito. O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A informação foi confirmada pela ex-primeira dama, Michele Bolsonaro, por meio das redes sociais. A esposa do ex-presidente pediu ainda orações aos seguidores. 

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De acordo com a equipe médica, a cirurgia tem como objetivo a reparação do manguito rotador e de lesões associadas. Antes do procedimento, o ex-presidente passou por exames preparatórios. “Estamos realizando alguns exames para segurança do procedimento cirúrgico. Acreditamos que ocorra por volta das 10h”, afirmou o ortopedista responsável pelo caso, Alexandre Firmino.

Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou favorável ao pedido da defesa para a realização da cirurgia. A solicitação inicial previa que o procedimento ocorresse entre os dias 24 e 25 de abril, mas a autorização judicial foi concedida posteriormente.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde 27 de março. A medida, com prazo inicial de 90 dias, foi concedida por Moraes em razão das condições de saúde do ex-presidente.

A defesa também solicitou que a autorização judicial abrangesse todas as etapas do tratamento, incluindo os procedimentos preparatórios, a internação, a cirurgia, o pós-operatório e o processo de reabilitação.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro apresentou evolução satisfatória durante a fisioterapia pré-operatória realizada nesta semana, atingindo os objetivos terapêuticos estabelecidos. Após a cirurgia, ele deverá passar por nova avaliação clínica e seguir com acompanhamento fisioterapêutico conforme a evolução do quadro.

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Relatórios médicos encaminhados ao STF indicam que o ex-presidente, de 71 anos, apresentou melhora clínica geral após um quadro de pneumonia bilateral. De acordo com os documentos, houve evolução positiva dos sistemas pulmonar e digestivo, com redução de sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo gastroesofágico.

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