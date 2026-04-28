Governo suspende 3,4 milhões de multas de novo pedágio eletrônico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Governo Federal anunciou na manhã desta terça-feira (28/4) a suspensão de 3,4 milhões de multas aplicadas pelo "free flow", novo pedágio eletrônico em rodovias.

Além de suspender as multas aplicadas aos motoristas, o governo estabeleceu um novo prazo para as dívidas de pedágio dos motoristas. Quem foi multado tem um prazo de até 200 dias para pagar as contas pendentes, segundo o ministro dos Transportes, George Santoro.

Concessionárias terão, a partir de amanhã, um prazo de 100 dias para aderir à mudança. Os usuários multados poderão pagar as dívidas antes, mas terão até 200 dias para concluir o pagamento das dívidas de pedágio.

Segundo o ministro, a comunicação visual dos pórticos que faziam as cobranças e o nome estrangeiro não tornavam o processo amigável para o usuário final. "A gente identificou é que aquela norma precisava de muitos aperfeiçoamentos. Iniciamos um processo de discussão com as empresas, com os bancos, com as concessionárias, para um novo modelo de regulamentação.", disse.

O "free flow" é um pedágio eletrônico que dispensa paradas em cabines. O sistema lê a placa ou a etiqueta eletrônica do veículo em pórticos e cobra pelo trecho percorrido. O governo defende que o modelo reduz filas, evita acidentes e torna o pagamento mais justo.

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Apesar das promessas, a tecnologia gerou protestos e ações judiciais de prefeituras desde a estreia em 2024.

