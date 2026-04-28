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FREE FLOW

Governo suspende 3,4 milhões de multas de novo pedágio eletrônico

Decisão anunciada nesta terça-feira beneficia motoristas que usaram o "free flow"; ministro admite falhas no modelo e abre prazo de 200 dias para pagamentos

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28/04/2026 13:30

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Pórtico de pedágio eletrônico (free flow) instalado na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo
Pórtico de pedágio eletrônico (free flow) instalado na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo crédito: Eduardo Knapp - 10.nov.25/Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Governo Federal anunciou na manhã desta terça-feira (28/4) a suspensão de 3,4 milhões de multas aplicadas pelo "free flow", novo pedágio eletrônico em rodovias.

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Além de suspender as multas aplicadas aos motoristas, o governo estabeleceu um novo prazo para as dívidas de pedágio dos motoristas. Quem foi multado tem um prazo de até 200 dias para pagar as contas pendentes, segundo o ministro dos Transportes, George Santoro.

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Concessionárias terão, a partir de amanhã, um prazo de 100 dias para aderir à mudança. Os usuários multados poderão pagar as dívidas antes, mas terão até 200 dias para concluir o pagamento das dívidas de pedágio.

Segundo o ministro, a comunicação visual dos pórticos que faziam as cobranças e o nome estrangeiro não tornavam o processo amigável para o usuário final. "A gente identificou é que aquela norma precisava de muitos aperfeiçoamentos. Iniciamos um processo de discussão com as empresas, com os bancos, com as concessionárias, para um novo modelo de regulamentação.", disse.

O "free flow" é um pedágio eletrônico que dispensa paradas em cabines. O sistema lê a placa ou a etiqueta eletrônica do veículo em pórticos e cobra pelo trecho percorrido. O governo defende que o modelo reduz filas, evita acidentes e torna o pagamento mais justo.

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Apesar das promessas, a tecnologia gerou protestos e ações judiciais de prefeituras desde a estreia em 2024.

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