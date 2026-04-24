Para onde vai o dinheiro do pedágio? Entenda como o valor é usado

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Passar pela cabine e pagar a tarifa de pedágio é uma rotina para milhões de motoristas no Brasil. No entanto, o destino desse dinheiro muitas vezes gera dúvidas. O valor arrecadado vai muito além do recapeamento do asfalto, cobrindo uma série de custos operacionais, serviços e investimentos definidos no contrato de concessão da rodovia.

A maior parte da receita é, de fato, direcionada para a conservação da pista. Isso inclui não apenas o reparo de buracos, mas também a manutenção da sinalização horizontal e vertical, a limpeza das margens, a roçagem da vegetação e a conservação de pontes e viadutos. O objetivo é garantir que a rodovia permaneça segura e em boas condições de tráfego durante todo o período da concessão.

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Serviços e atendimento ao usuário

Uma fatia significativa da tarifa financia os serviços de apoio disponíveis 24 horas por dia. Ambulâncias para atendimento pré-hospitalar, guinchos mecânicos para veículos leves e pesados e equipes de inspeção de tráfego são exemplos de custos cobertos pelo pedágio. A estrutura inclui ainda os postos de atendimento com banheiros, fraldários e água, além do monitoramento da rodovia por câmeras.

Obras, impostos e o lucro da empresa

O contrato de concessão também exige que a empresa responsável pela rodovia realize novos investimentos. A construção de faixas adicionais, duplicações de trechos, novos trevos e viadutos são obras bancadas com o dinheiro arrecadado nas praças de pedágio. Esses projetos visam ampliar a capacidade e a fluidez do trânsito.

Outra parte do valor é destinada ao pagamento de impostos federais, estaduais e municipais, que são repassados aos respectivos entes públicos. Por fim, como qualquer empresa privada, a concessionária tem sua margem de lucro, que remunera o capital investido para assumir a operação e modernização da estrada. Todos esses custos são fiscalizados por agências reguladoras, que aprovam os reajustes anuais da tarifa com base em índices de inflação e na execução das obras contratuais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.