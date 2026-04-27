Assine
overlay
Início Política
STF

Moraes concede prisão domiciliar a Fátima de Tubarão e outros 18 idosos do 8/1

Decisão considerou que condenados tem alto risco clínico e concedeu prisão domiciliar humanitária

Publicidade
Carregando...
IA
ISADORA ALBERNAZ
IA
ISADORA ALBERNAZ
Repórter
27/04/2026 18:47

compartilhe

SIGA
×
fátima de tubarão
Fátima de Tubarão, presa pelos atos golpistas de 8 de janeiro crédito: Reprodução/Redes Sociais

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que 19 idosos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, dentre eles a bolsonarista conhecida como Fátima de Tubarão, passem a cumprir pena em casa, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As decisões foram tomadas na sexta-feira (24/4). Parte delas estão sob segredo de Justiça. O Supremo afirmou nesta segunda-feira (27/4) que a prisão domiciliar humanitária foi concedida aos réus devido a circunstâncias excepcionais, especialmente ligadas a questões de saúde.

"Segundo o relator, as decisões consideram o alto risco clínico dos condenados, incluindo a necessidade de cirurgias complexas e a possibilidade de infecções no ambiente prisional", diz o comunicado do tribunal.

Regras da domiciliar

Durante a prisão domiciliar, os réus não poderão acessar redes sociais ou se comunicar com outros investigados pela trama golpista. As únicas visitas permitidas serão as de advogados e de pais, irmãos filhos e netos previamente autorizados por Moraes.

Eles também precisarão de aval do ministro, relator do processo na corte, para deixar a domiciliar para receber atendimento médico, com exceção de situações de emergência que deverão ser justificadas em até 48 horas depois do episódio.

Moraes também determinou a suspensão do passaporte dos condenados e proibiu que eles deixem o país. A prisão domiciliar será reavaliada a cada dois meses.

Os réus beneficiados pela medida foram condenados a penas que variam de 13 a 17 anos de prisão por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Leia Mais

Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como Fátima de Tubarão em referência à sua cidade, em Santa Catarina, foi condenada em agosto de 2024 a 17 anos de prisão. Ela já cumpriu 3 anos e 10 meses da pena.

A idosa ganhou popularidade nas redes por aparecer em imagens dentro do Palácio do Planalto no dia dos ataques golpistas. Em um dos vídeos, ela faz alusão a Moraes e afirma: "Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão [em referência a Moraes] agora".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A decisão de Moraes se deu cerca de uma semana antes da análise dos vetos ao projeto que diminui as penas dos condenados por golpe de Estado. A sessão conjunta no Congresso foi marcada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para quinta (30/4), após pressão dos bolsonaristas.

 Quem vai para a prisão domiciliar

  • Francisca Hildete Ferreira: 2 anos, 7 meses e 28 dias de pena já cumprida (Pena total: 13 anos e 6 meses)
  • Jair Domingues de Morais: 2 anos, 5 meses e 18 dias de pena já cumprida (Pena total: 14 anos)
  • Jucilene Costa do Nascimento: 2 anos, 5 meses e 9 dias de pena já cumprida (Pena total: 13 anos e seis meses)
  • Moises dos Anjos: 2 anos, 6 meses e 20 dias de pena já cumprida (Pena total: 14 anos)
  • Claudio Augusto Felippe: 3 anos, 11 meses e 6 dias da pena já cumprida (Pena total: 16 anos e seis meses)
  • José Carlos Galanti: 2 anos, 4 meses e 24 dias de pena já cumprida (Pena total: 16 anos e 6 meses)
  • Rosemeire Aparecida Morandi: 2 anos, 5 meses e 29 dias de pena já cumprida (Pena total: 17 anos)
  • Maria de Fátima Mendonça Jacinto: 3 anos, 10 meses e 24 dias de pena já cumprida (Pena: 17 anos)
  • Sônia Teresinha Moraes: 1 ano, 8 meses e 29 dias da pena já cumprida (Pena total: 14 anos)
  • Nelson Ferreira da Costa: 1 ano, 6 meses e 3 dias da pena já cumprida (Pena total: 16 anos e seis meses)
  • Marco Afonso Campos dos Santos: 2 anos, 6 meses e 7 dias de pena já cumprida (Pena total: 14 anos)
  • Ana Elza Pereira da Silva: 2 anos, 5 meses e 4 dias de pena já cumprida (Pena total: 14 anos)
  • Levi Alves Martins: 2 anos, 4 meses e 30 dias de pena já cumprida (Pena total: 16 anos e 6 meses)
  • João Batista Gama: 4 anos e 5 meses de pena já cumprida (Pena total: 17 anos)
  • Luis Carlos de Carvalho Fonseca: 2 anos, 2 meses e 21 dias de pena já cumprida (Pena total: 17 anos)
  • Iraci Megumi Nagoshi: 1 ano, 7 meses e 5 dias da pena já cumprida (Pena total: 14 anos)
  • Maria do Carmo da Silva: 2 anos, 5 meses e 14 dias de pena já cumprida (pena total: 14 anos)
  • Walter Parreira: 2 anos, 5 meses e 28 dias de pena já cumprida (Pena total: 14 anos)
  • Germano Siqueira Lube: 1 ano, 1 mês e 17 dias de pena já cumprida (Pena total: 14 anos)

Tópicos relacionados:

8-de-janeiro alexandre-de-moraes fatima-de-tubarao golpe-de-estado moraes stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay