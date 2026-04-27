Moraes concede prisão domiciliar a Fátima de Tubarão e outros 18 idosos do 8/1

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou que 19 idosos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, dentre eles a bolsonarista conhecida como Fátima de Tubarão, passem a cumprir pena em casa, com o uso de tornozeleira eletrônica.

As decisões foram tomadas na sexta-feira (24/4). Parte delas estão sob segredo de Justiça. O Supremo afirmou nesta segunda-feira (27/4) que a prisão domiciliar humanitária foi concedida aos réus devido a circunstâncias excepcionais, especialmente ligadas a questões de saúde.

"Segundo o relator, as decisões consideram o alto risco clínico dos condenados, incluindo a necessidade de cirurgias complexas e a possibilidade de infecções no ambiente prisional", diz o comunicado do tribunal.

Regras da domiciliar

Durante a prisão domiciliar, os réus não poderão acessar redes sociais ou se comunicar com outros investigados pela trama golpista. As únicas visitas permitidas serão as de advogados e de pais, irmãos filhos e netos previamente autorizados por Moraes.

Eles também precisarão de aval do ministro, relator do processo na corte, para deixar a domiciliar para receber atendimento médico, com exceção de situações de emergência que deverão ser justificadas em até 48 horas depois do episódio.

Moraes também determinou a suspensão do passaporte dos condenados e proibiu que eles deixem o país. A prisão domiciliar será reavaliada a cada dois meses.

Os réus beneficiados pela medida foram condenados a penas que variam de 13 a 17 anos de prisão por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como Fátima de Tubarão em referência à sua cidade, em Santa Catarina, foi condenada em agosto de 2024 a 17 anos de prisão. Ela já cumpriu 3 anos e 10 meses da pena.

A idosa ganhou popularidade nas redes por aparecer em imagens dentro do Palácio do Planalto no dia dos ataques golpistas. Em um dos vídeos, ela faz alusão a Moraes e afirma: "Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão [em referência a Moraes] agora".

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A decisão de Moraes se deu cerca de uma semana antes da análise dos vetos ao projeto que diminui as penas dos condenados por golpe de Estado. A sessão conjunta no Congresso foi marcada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para quinta (30/4), após pressão dos bolsonaristas.

Quem vai para a prisão domiciliar