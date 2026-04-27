Faltando 10 dias para o prazo, buscas por 'título de eleitor' disparam

O interesse dos brasileiros em regularizar a situação eleitoral disparou nas últimas semanas, segundo dados do Google Trends. O motivo é a proximidade do prazo final para tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou atualizar dados cadastrais, que se encerra no próximo dia 6 de maio. Para evitar as longas filas nos cartórios, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece uma série de serviços online.

Segundo o Google Trends, houve um aumento de 100% nas buscas pelo termo nesta segunda-feira (27/4), faltando dez dias para o prazo final. Termos relacionados como “regularizar título de eleitor”, “TRE” e “eleições 2026” também registraram aumento nas buscas.

Como resolver pela internet

A principal ferramenta para os eleitores é a plataforma de autoatendimento Título Net, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por meio dela, é possível iniciar solicitações de casa, de forma rápida e segura. A situação eleitoral também pode ser consultada facilmente pelo aplicativo e-Título.

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É importante destacar que, desde 7 de abril, eleitores que precisam fazer coleta biométrica devem comparecer presencialmente a um cartório eleitoral. O autoatendimento online está disponível apenas para quem já possui biometria cadastrada ou reside no exterior.

Principais serviços online

Confira o que pode ser feito sem sair de casa através do Título Net:

Alistamento eleitoral: Para quem vai tirar o título pela primeira vez.

Transferência de domicílio: Mudança de cidade ou local de votação.

Alteração de dados: Correção de nome, estado civil, entre outros.

Regularização de título cancelado: Para quem teve o documento cancelado por ausência nas urnas ou outras pendências.

Justificativa de ausência: Regularização de faltas em eleições anteriores.

O que acontece se não regularizar a tempo?

Manter o título de eleitor irregular ou cancelado impede o cidadão de exercer diversos direitos. Quem estiver com pendências na Justiça Eleitoral não pode, por exemplo, obter passaporte ou carteira de identidade, inscrever-se em concurso público, tomar posse em cargo público, receber vencimentos de função pública ou renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial.

É fundamental que o eleitor não deixe para a última hora, evitando sobrecarga no sistema online e longas filas nos cartórios para os casos que exigem atendimento presencial.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.