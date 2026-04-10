Deputado propõe isenção de impostos para mototaxistas

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Zé Vitor (PL-MG) apresentou um projeto de lei complementar (PLP 78/2026) que propõe a isenção de impostos na compra de motocicletas novas por profissionais que utilizam o veículo como principal instrumento de trabalho.

A medida beneficia diretamente mototaxistas, motociclistas cadastrados em plataformas de transporte individual de passageiros e trabalhadores de aplicativos de entrega de encomendas, alimentos e bebidas. O objetivo, segundo o parlamentar, é garantir mais justiça tributária e melhores condições para milhares de brasileiros que dependem da motocicleta para gerar renda.

Conforme o texto, o projeto zera as alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para quem comprovar o uso em atividade profissional, portando carteira de habilitação da categoria A por no mínimo dois anos e cadastro em plataformas ou órgãos competentes, de acordo com a modalidade exercida.

De acordo com Zé Vitor, a proposta busca corrigir uma distorção na legislação atual, que já concede benefícios semelhantes a motoristas de táxi na compra de automóveis.

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“Esses profissionais também transportam passageiros e devem ter direitos semelhantes. O projeto promove inclusão e formalização, permitindo que o trabalhador autônomo consiga renovar sua motocicleta usada para o trabalho, aumentando sua capacidade produtiva e sua dignidade", disse.

