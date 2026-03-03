Detran detalha regras para transporte de animais de estimação — e moto não é permitida
O objetivo é conscientizar os motoristas – contando com o apoio das crianças – sobre uma direção segura que tenha os pets dentro dos carros – algo exigido pela legislação.Foto: Reprodução TV Globo
A melhor forma é usar uma caixa de transporte onde o animal fica protegido durante a viagem. A caixa deve ser presa ao cinto de segurança.Foto: Reprodução TV Globo
Mas os cachorros podem usar um cinto espefífico para eles, com coleira peitoral, fixado no cinto de segurança do carro.Foto: Reprodução TV Globo
Se houver mais de um cachorro no veículo, todos têm que ter a proteção individual com cinto de segurança para impedir que eles ‘voem’ em caso de acidente.Foto: Reprodução TV Globo
Para os gatos, uma caixa também é aconselhável. E existem até modelos em forma de mochila que facilita o transporte durante caminhadas.Foto: Reprodução TV Globo
A mochila tem a parte da frente transparente para que o animal tenha a visão livre. E buracos para entrada do arFoto: Reprodução TV Globo
E assim como a caixa de transporte, a mochila deve ficar presa ao cinto de segurança para a proteção tanto do animal como das pessoas no veículo.Foto: Reprodução TV Globo
Em nenhuma hipótese os animais podem ficar soltos no veículo. Eles não podem ficar sem amarras nem no banco da frente nem no banco de trás.Foto: Reprodução TV Globo
Os pets também não podem viajar no colo das pessoas, muito menos do motorista . O transporte do animal sem proteção é considerado uma infração de trânsito, com uma série de multas previstas pela legislação.Foto: Maekia - wikimedia commons
Em caso de infração média – como ocorre com animal solto no banco – gera multa de R$ 130,16 , além de quatro pontos na carteira de habilitação do motorista.Foto: Nemo bis wikimedia commons
Dependendo da situação, se o animal estiver se agitando no carro gerando insegurança ao condutor, o motorista ainda pode ser multado com base no artigo 169 – infração leve, três pontos e multa de R$ 88,38.Foto: Camcool11 - wikimedia commons
No Distrito Federal, o levantamento do Detran regional mostra que em 2021 houve 400 multas por transporte irregular de animais de estimação nos veículos. Em 2022, foram 388 multas.Foto: Andrew Pons wikimedia commons
E mais uma informação importante: Levar animal em moto é proibido em qualquer circunstância. O CTB proíbe isso mesmo que os pets estejam em caixas específicas para esse fim. A justificativa é que a fixação do objeto é complicada e a movimentação do animal representa um risco para ele e para o motociclista – inclusive pondo em perigo outras pessoas na rua.Foto: Imagem gerada por i.a.