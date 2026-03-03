Assine
Detran detalha regras para transporte de animais de estimação — e moto não é permitida

  • <p>O objetivo é conscientizar os motoristas – contando com o apoio das crianças – sobre uma direção segura que tenha os pets dentro dos carros – algo exigido pela legislação. </p>

    Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>A melhor forma é usar uma caixa de transporte onde o animal fica protegido durante a viagem. A caixa deve ser presa ao cinto de segurança. </p>

    Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Mas os cachorros podem usar um cinto espefífico para eles, com coleira peitoral, fixado no cinto de segurança do carro. </p>

    Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Se houver mais de um cachorro no veículo, todos têm que ter a proteção individual com cinto de segurança para impedir que eles ‘voem’ em caso de acidente. </p>

    Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Para os gatos, uma caixa também é aconselhável. E existem até modelos em forma de mochila que facilita o transporte durante caminhadas. </p>

    Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>A mochila tem a parte da frente transparente para que o animal tenha a visão livre. E buracos para entrada do ar</p>

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>E assim como a caixa de transporte, a mochila deve ficar presa ao cinto de segurança para a proteção tanto do animal como das pessoas no veículo.</p>

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Em nenhuma hipótese os animais podem ficar soltos no veículo. Eles não podem ficar sem amarras nem no banco da frente nem no banco de trás. </p>

    Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Os pets também não podem viajar no colo das pessoas, muito menos do motorista . O transporte do animal sem proteção é considerado uma infração de trânsito, com uma série de multas previstas pela legislação. </p>

    Foto: Maekia - wikimedia commons
  • <p>Em caso de infração média – como ocorre com animal solto no banco – gera multa de R$ 130,16 , além de quatro pontos na carteira de habilitação do motorista. </p>

    Foto: Nemo bis wikimedia commons
  • <p>Se o veÃ­culo for uma caminhonete e o cachorro estiver solto na caÃ§amba, a multa Ã© mais alta: R$ 195,23. E o motorista leva 5 pontos na carteira, alÃ©m de retenÃ§Ã£o do veÃ­culo, jÃ¡ que a infraÃ§Ã£o Ã© considerada grave. </p>

    Foto: Kjell Lundberg - wikimedia commons
  • <p>Dependendo da situação, se o animal estiver se agitando no carro gerando insegurança ao condutor, o motorista ainda pode ser multado com base no artigo 169 – infração leve, três pontos e multa de R$ 88,38. </p>

    Foto: Camcool11 - wikimedia commons
  • <p>No Distrito Federal, o levantamento do Detran regional mostra que em 2021 houve 400 multas por transporte irregular de animais de estimação nos veículos. Em 2022, foram 388 multas. </p>

    Foto: Andrew Pons wikimedia commons
  • <p>Em 2023, foram 360 multas pelo artigo 252. E em 2024, de janeiro a setembro, houve 227 infraÃ§Ãµes, gerando multas e aplicaÃ§Ã£o de pontos em carteiras. </p>

    Foto: Almonroth - wikimedia commons
  • <p>E mais uma informação importante: Levar animal em moto é proibido em qualquer circunstância. O CTB proíbe isso mesmo que os pets estejam em caixas específicas para esse fim. A justificativa é que a fixação do objeto é complicada e a movimentação do animal representa um risco para ele e para o motociclista – inclusive pondo em perigo outras pessoas na rua. </p>

    Foto: Imagem gerada por i.a.
