Deputado do PL joga lixo na Prefeitura de Fortaleza em protesto contra PT

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) foi flagrado jogando dezenas de sacolas de lixo em frente à sede da Prefeitura de Fortaleza (CE). No fim, o ato serviu como um protesto cenográfico em um vídeo para as redes sociais contra a gestão petista da cidade, do prefeito Evandro Leitão.

Em um vídeo que circula em redes, um pedestre flagra o político descarregando diversos sacos de lixo da caçamba de um carro, juntamente com a ajuda de outras pessoas de sua equipe. Outros políticos como os vereadores Marcelo Mendes (PL), que é ex-secretário municipal, e Tancredo dos Santos (PL), são vistos nas imagens.

O cinegrafista, então, registra o momento em que André é filmado por sua equipe. Depois, verifica o lixo e constata que é composto por grama e folhas.



Já nas redes sociais do bolsonarista, ele mostra o processo da coleta do lixo em outro ponto da cidade antes de levar à prefeitura. “Já que o prefeito de Fortaleza abandonou a cidade, eu vim resolver”, afirmou em trecho do material. Na sequência, ele e outras pessoas são vistos cortando grama de um lote e recolhendo as plantas em sacos de lixo. Depois, pintam bancos de azul e meio-fios de branco em uma praça comunitária com quadra esportiva.

“Prefeito, fizemos 99% do trabalho. Mas já que os moradores da comunidade disseram que a coleta estava atrasada, eu tô deixando aqui, em frente à Prefeitura. Talvez assim, a coleta passe e recolha esse lixo”, afirmou.

Nos comentários, apoiadores elogiaram a ação. “Que vídeo! A tropa é forte”, escreveu uma pessoa. Em outros comentários, outros seguidores afirmaram que André apenas deu o destino correto ao lixo acumulado por omissão da Prefeitura “para que ela dê o destino correto”. “Quer apostar como o prefeito vai se fazer de vítima e acusar André de dano ao patrimônio público?”, escreveu mais um.

Prefeito considera atitude um crime

Em publicação no X, antigo Twitter, o prefeito Evandro Leitão afirmou que a atitude se enquadra em crime ambiental e crime contra o patrimônio histórico. “Enquanto a Prefeitura trabalha pela limpeza de Fortaleza, ele faz cena, foi flagrado despejando lixo no Paço Municipal, gesto vazio que não resolve nada”, escreveu.

O chefe do Executivo municipal também afirmou que o deputado faz “espetáculo” com sujeira e que, em vez de ajudar, atrapalha. Em seu perfil na rede social, o prefeito também republicou postagens que chamam André de “canalha” e “deputado ausente” e postou um vídeo que faz uma caricatura com o deputado espalhando lixo.

André Fernandes espalha lixo. Em vez de ajudar, atrapalha. Tentando lacrar nas redes sociais, faz espetáculo com sujeira. E isso não é só feio, é crime ambiental e também contra o patrimônio público. No fim, não resolve nada. pic.twitter.com/e3Y09RhCLG — Evandro do Povo (@EvandroDoPovo) April 10, 2026

Deputado notificado

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Prefeitura de Fortaleza informou que lavrou auto de notificação contra o deputado via Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) pelas infrações de “depósito irregular e conspurcação de bem tombado”, conforme artigos 825, 884 e 907 do Código da Cidade.

Segundo a gestão municipal, a ação midiática foi feita em um dia em que ele deveria participar de sessão na Câmara dos Deputados, o que gerou um custo operacional de R$ 1.400 aos cofres públicos. Isto porque houve a remoção de equipes de garis e microcoletor de outros pontos da cidade para o Paço Municipal, “espaço tombado e que já havia sido limpo”, informou a Prefeitura.

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A gestão municipal informou ainda que a Procuradoria Geral do Município (PGM) estuda entrar com Ação Civil Pública buscando a reparação integral do dano patrimonial e indenização por dano moral coletivo, dada a gravidade da conduta e a influência do agente, além de representar contra o deputado no Ministério Público por infração contra o patrimônio ambiental e histórico.

