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Deputado do PL diz que Brasil não tem homofobia, mas sim ‘igrejofobia’

Eli Borges reagiu a comentário de jornalista que chamou a Bíblia de "livrinho idiota"

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
09/04/2026 19:45

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Eli Borges, deputado federal pelo PL do Tocantins
Eli Borges, deputado federal pelo PL do Tocantins crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

Durante discurso no Plenário da Câmara dos Deputados nessa quarta-feira (8/4), o deputado federal Eli Borges (PL-TO) disse que o Brasil não tem “essa história de homofobia”. Entretanto, ele acredita que no país há preconceito contra cristãos.

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O parlamentar usou o tempo de breves comunicações para criticar o jornalista José Carlos Magdalena, da Rádio EP FM, afiliada da Globo em Araraquara (SP). Ao vivo, o comunicador reagiu a um comentário homofóbico que usava a Bíblia como argumento para criticar relações homoafetivas.

Magdalena, então, disse que a Bíblia é “um livrinho idiota”: “A religião é um demônio que, infelizmente, está no meio social.”

Deputado nega homofobia no Brasil

No Plenário da Câmara, Eli Borges disse que não tem “nem coragem” de repetir as palavras do jornalista, mas fez questão de criticá-lo, assim como o Grupo Globo.

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“Tenho dito que, no Brasil, nós temos, de verdade, a prática da ‘bibliafobia’, da ‘igrejofobia’, da ‘sacerdotefobia’, e não essa história de homofobia”, afirmou.

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Então, pediu que o país discuta o suposto preconceito. “Refiro-me mais à esquerda porque, geralmente, as pessoas que fazem esses ataques — podem ir atrás do currículo, podem ir atrás da filiação, podem ir atrás da origem — são de esquerda”, completou.

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