Ministro de Lula, Silveira elogia Simões: 'Muito preparado e decente'

O ministro de Minas e Energia do governo Lula (PT), Alexandre Silveira (PSD), surpreendeu ao elogiar publicamente o governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), pré-candidato à reeleição e opositor do petista.

Apesar de criticar a gestão do ex-governador Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo para disputar a Presidência da República, ele destacou boas características do sucessor. Por outro lado, frisou que apoiará o candidato indicado por Lula no pleito mineiro.

Elogios

“O governador [Simões] tem um grande desafio. É um rapaz muito preparado, foi até professor do meu filho na faculdade. Preparado, um rapaz muito decente, tanto quanto o presidente Rodrigo Pacheco. Eu vou ajudar o presidente Lula e desejar boa sorte para ambos em Minas Gerais”, disse Silveira durante participação no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, no Rio de Janeiro (RJ), nessa quarta-feira (8/4).

O senador Rodrigo Pacheco recentemente trocou o PSD pelo PSB e deve ser o candidato apoiado pelo presidente ao governo de Minas. Contudo, ainda não se posicionou oficialmente como pré-candidato.

Silveira ainda falou sobre a escolha de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que preferiu filiar Simões (antes filiado ao Novo) e deixar Pacheco de lado no partido. O ministro avaliou que Kassab “teve seus motivos” para o movimento.



Simões opositor de Lula

O governador é um forte opositor do governo federal, posição que tem, inclusive, reforçado nos últimos meses em meio à estratégia de tentar unificar a direita em torno de sua candidatura.

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No último mês, por exemplo, Simões chamou Lula de “mentiroso contumaz” ao rebatê-lo sobre a redução de impostos sobre o diesel. Também já disse que o presidente tem que ser “extirpado da história de Minas Gerais e do Brasil”.