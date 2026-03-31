‘Janja vai comentar?’, alfineta Nikolas após fala de Múcio

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou o áudio vazado de uma reunião ministerial do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para provocar a primeira-dama Rosângela da Silva. Em publicação no X, ele questionou se Janja comentaria a declaração do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que afirmou ter feito “mais do que o Ministério das Mulheres todinho”.

A fala de Múcio foi captada por um microfone aberto durante reunião ministerial realizada nesta terça-feira (31/3). O comentário, feito em conversa paralela com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ocorreu após a apresentação de um balanço das ações do governo.

A postagem de Nikolas se insere em um embate recente com Janja, motivado pela tramitação do chamado “PL da misoginia”, que amplia a proteção legal contra discriminação de gênero ao incluir a misoginia entre os crimes previstos na Lei do Racismo. O texto, aprovado por unanimidade no Senado, prevê punições como prisão e multa para condutas que incentivem ou pratiquem discriminação contra mulheres.

Na última semana, a primeira-dama criticou duramente o parlamentar, acusando-o de disseminar desinformação e discurso de ódio ao se posicionar contra o projeto. Em vídeo, ela associou esse tipo de conteúdo à violência de gênero e afirmou que a propagação de ataques nas redes contribui para um ambiente que pode resultar em agressões e mortes de mulheres.

Nikolas reagiu elevando o tom. Em publicações e vídeos, disse que as críticas reforçam que está “no caminho certo” e se referiu à primeira-dama como “cara de sonsa”, além de questionar a eficácia do projeto.

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O deputado também citou dados de violência contra a mulher para responsabilizar o governo federal, ainda que especialistas apontem que esse tipo de indicador envolva múltiplos fatores e não pode ser atribuído a uma única gestão.