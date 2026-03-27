Lula cita gastos com cães e diz que "na China não deve ter esse problema"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) arrancou risos do público ao comentar o aumento dos gastos das famílias brasileiras com animais de estimação, durante evento de reinauguração do parque fabril da montadora Caoa, nesta quinta-feira (26/3), em Anápolis (GO). A fala ocorreu no contexto de um discurso sobre o crescimento do consumo no país.

Ao se dirigir ao executivo chinês Zhu Huarong, representante de uma fabricante de automóveis presente à cerimônia, Lula afirmou que o Brasil tem uma relação afetiva intensa com cães e sugeriu, em tom de brincadeira, que esse tipo de despesa não seria comum na China. “Meu caro Zhu, na China não deve ter esse problema, mas aqui no Brasil nós gostamos muito de cachorro”, disse, provocando reação bem-humorada da plateia.



O presidente aproveitou para relatar experiências pessoais, lembrando que sempre teve cães ao longo da vida. Ele citou o período em que viveu com a família em uma casa pequena e precisou cuidar de filhotes de uma cadela dálmata, alimentando-os com mamadeira durante a madrugada.

Na sequência, Lula fez uma crítica ao que chamou de aumento das exigências no cuidado com os animais domésticos, mencionando despesas com veterinários, tratamentos dentários e higiene frequente. Segundo ele, esses custos acabam pesando no orçamento familiar e só são percebidos no fechamento das contas mensais.

Guerra no Irã e impacto nos combustíveis

Ainda durante o discurso, o presidente abordou os reflexos de conflitos internacionais sobre a economia brasileira, citando especificamente a guerra no Irã. Lula criticou os impactos indiretos da crise sobre o preço dos combustíveis no Brasil, apesar da distância geográfica entre os países.

“O Irã está a 15 mil quilômetros de distância do Brasil. Por que tem que fazer guerra lá e sobrar para nós?”, questionou. Ele lembrou que o país importa cerca de 30% do diesel consumido, o que torna o mercado interno sensível a oscilações externas.

Lula destacou que o governo federal adotou medidas para conter a alta dos preços, como a zeragem de tributos federais sobre o diesel e a concessão de subsídios. Apesar disso, afirmou que há irregularidades sendo praticadas por postos de combustíveis.

Segundo o presidente, órgãos como a Polícia Federal e os Procons estão atuando para coibir aumentos indevidos. Ele acusou alguns estabelecimentos de elevarem preços de gasolina, etanol e diesel sem justificativa relacionada ao cenário internacional, prejudicando consumidores e caminhoneiros.

Relação com a China

No mesmo evento, Lula também reforçou a importância da relação bilateral com a China, classificando o país asiático como o principal parceiro comercial do Brasil. A declaração ocorre em meio a tensões diplomáticas e comerciais envolvendo os Estados Unidos, que mantêm disputas estratégicas com os chineses.

Ao elogiar empresários presentes, Lula destacou a relevância da cooperação com empresas chinesas para a transferência de tecnologia e o fortalecimento da indústria nacional. “A China é hoje o melhor parceiro do Brasil”, afirmou.

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A fala reforça a linha adotada pelo governo brasileiro de ampliar relações econômicas com diferentes atores globais, em um cenário internacional marcado por disputas geopolíticas e comerciais.