Assine
overlay
Início Política
'CONSENSO CLÁSSICO'

STF tem maioria para limitar penduricalhos e permite extrapolar teto em 35%

Novo limite permite salários de até R$ 62,5 mil, enquanto o atual teto do funcionalismo é de R$ 46,3 mil

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
25/03/2026 18:47

compartilhe

SIGA
x
Gilmar Mendes teve que pausar discurso para conter emoção
Gilmar Mendes leu voto em acordo com Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin crédito: Reprodução/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quarta-feira (25/3) para limitar os penduricalhos, mas mantendo a possibilidade de que os pagamentos extras extrapolem em até 35% o teto constitucional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como o atual teto do funcionalismo é de R$ 46,3 mil, o novo limite de penduricalhos permite que sejam atingidos salários de até R$ 62,5 mil.

O ministro Gilmar Mendes fez a leitura do voto em Plenário, em acordo com os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que relatam processos sobre penduricalhos na Corte, afirmando que entraram em um “consenso clássico”.

Leia Mais

Limite

Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli acompanharam o voto do grupo e formaram maioria.

Também foi estabelecido o retorno do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), também conhecido como quinquênio, indenização por tempo de serviço limitada a 5% a cada 5 anos de trabalho, com limitação até 35%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Alexandre de Moraes, as novas determinações trarão economia de R$ 7,3 bilhões por ano aos cofres públicos.

Tópicos relacionados:

megassalarios penduricalhos stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay