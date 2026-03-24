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SEGURANÇA PÚBLICA

Simões espera que vistoria da ALMG destrave recursos para presídio

Governador diz que visita de parlamentares ao Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, após denúncias sobre o estado da penitenciária, pode ajudar a atrair emendas

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
24/03/2026 14:35

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Sessões esvaziadas na ALMG adiam a tramitação do projeto que reorganiza a Arsae-MG
Comissão de Segurança Pública da ALMG fará visita ao Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, nesta quinta-feira (26/3) crédito: ALMG/Divulgacao

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), afirmou nesta terça-feira (24/3), em coletiva de imprensa, que espera que a vistoria da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ao Presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, contribua para destravar recursos destinados à unidade.

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A visita está prevista para esta quinta-feira (26/3) e ocorre após denúncias sobre problemas na estrutura do presídio, especialmente nas guaritas. Uma inspeção realizada pelo Sindicato dos Policiais Penais de Minas Gerais (Sindppen-MG), em janeiro deste ano, apontou problemas como goteiras, fiação exposta, ausência de portas e interdições em pontos de vigilância.

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Ao comentar a agenda, Simões avaliou que a presença de parlamentares pode ampliar a possibilidade de envio de emendas para a unidade. Segundo o governador, inspeções desse tipo ajudam a evidenciar falhas e podem acelerar a liberação de recursos para intervenções.

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“Não sinto que quando isso acontece (as vistorias) seja uma atuação contra a polícia penal ou contra o Estado, porque quando volta, volta a possibilidade de a gente ter recurso, de a gente pedir aos deputados emendas, de nos alertarem sobre coisas que a gente precisa alterar. Então, as visitas são sempre muito bem-vindas, porque imagino que o deputado que compareça e veja a situação, está disposto, obviamente, a destinar a emenda para a gente resolver alguns problemas”, reforçou.

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