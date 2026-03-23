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ELEIÇÕES 2026

Moro evita comentar desistência de Ratinho Jr. e diz estar focado em filiação ao PL

Ratinho Jr. anunciou nesta segunda (23) que não vai se candidatar à Presidência para se dedicar às eleições estaduais

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Thaísa Oliveira
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Thaísa Oliveira
Repórter
23/03/2026 23:02

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Sergio Moro e Flávio Bolsonaro estarão juntos nas eleições deste ano no Paraná
Sergio Moro e Flávio Bolsonaro estarão juntos nas eleições deste ano no Paraná crédito: Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pré-candidato ao Governo do Paraná, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) evitou comentar a desistência do governador Ratinho Jr. (PR) de concorrer à Presidência neste ano e disse que está focado em sua filiação ao PL, marcada para esta terça-feira (24).

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Ratinho Jr. anunciou nesta segunda (23) que não vai se candidatar à Presidência para se dedicar às eleições estaduais, em que tenta eleger um sucessor e evitar a vitória de Moro. O governador afirmou que vai continuar no cargo até o fim do mandato.

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"Na verdade eu estou focado na minha filiação amanhã [dia 24] no PL e na construção da candidatura ao Governo", respondeu Moro à reportagem, ao ser questionado sobre o anúncio de Ratinho Jr.

Perguntado se a permanência de Ratinho Jr. no cargo dificultava sua situação política, Moro afirmou que vencer uma eleição no primeiro turno é sempre difícil, mas que hoje aparece na frente das pesquisas de intenção de voto.

A desistência do Ratinho Jr. pegou aliados de surpresa. Até então, ele era visto no PSD como favorito do partido para concorrer ao Planalto. Segundo interlocutores, a decisão foi influenciada pela filiação de Moro ao PL e pelo apelo de familiares.

Moro vai se filiar ao PL e compor o palanque do também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente. O ex-juiz da Lava Jato deixou o União Brasil diante da falta de apoio do partido, que está federado com o PP, para a disputa ao Governo do Paraná.

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O candidato de Ratinho Jr. ainda não está definido. O presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), trabalha para ser escolhido, mas o governador demonstra preferência pelo secretário das Cidades, Guto Silva (PSD).

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