Assine
overlay
Início Política
PUNIÇÃO

Senado aprova uso imediato de tornozeleira a agressores de mulher

O projeto, aprovado pelo Senado nesta quarta-feira, considera que a colocação do equipamento será decidida pelo juiz ou pelo delegado de polícia

Publicidade
Carregando...
FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
FA
Francisco Artur de Lima - Correio Braziliense
Repórter
18/03/2026 23:02

compartilhe

SIGA
x
09/03/2023. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Monitoramento das tornozeleiras eletrônicas dos casos de violência doméstica/Feminicídio na Secretaria de Segurança Pública.
Relatora do projeto que prevê tornozeleira eletrônica a agressores de mulheres crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Agressores de mulheres devem ser punidos de forma "imediata" com o uso de tornozeleiras eletrônicas, conforme prevê um projeto aprovado pelo Senado nesta quarta-feira (18/3). Segundo a proposta, a colocação das tornozeleiras será decidida pelo juiz ou pelo delegado de polícia. O texto seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Ao tratar sobre a inclusão de tornozeleiras eletrônicas a agressores de mulher, o projeto alterou a Lei Maria da Penha para consolidar a monitoração eletrônica como medida protetiva de urgência. Até então, essa possibilidade era colocada como uma possibilidade complementar, como previsto na legislação desde 2025.

A possibilidade de um delegado de polícia decidir sobre a colocação da tornozeleira eletrônica a homens que batem em mulher também foi uma novidade aprovada pelo Senado. O projeto também aumenta os recursos destinados ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A proposta eleva de 5% para 6% a parcela do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) destinada a essas ações. 

Relatora do projeto, a senadora Leila do Vôlei (PDT-DF) afirmou que a mudança corrige uma lacuna importante na legislação. “Casos de violência contra a mulher precisam de uma resposta imediata do Estado. Não dá para esperar quando a vida de uma mulher está em perigo. Estamos deixando de tratar o monitoramento eletrônico como uma possibilidade para garantir a aplicação imediata da tornozeleira eletrônica, permitindo que a vítima acompanhe em tempo real a localização do agressor”, afirmou.

 

Tópicos relacionados:

monitoramento mulher politica seguranca tornozeleira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay