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Zema oficializa saída de secretário de Comunicação e anuncia substituta

Bernardo Santos deixa o cargo para auxiliar Zema na campanha eleitoral

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
13/03/2026 16:23

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Bernardo Santos, ex-secretário de Comunicação de Zema
Bernardo Santos, ex-secretário de Comunicação de Zema crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) oficializou a saída de Bernardo Santos do comando da Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom) nesta sexta-feira (13/3).

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Santos, que é ex-presidente do Novo em Minas Gerais, deixa o cargo para auxiliar Zema na campanha eleitoral. O governador é pré-candidato à presidência da República.

Ele esteve no comando da Secom desde março de 2023 e teve a exoneração publicada nesta sexta. “Bernardo teve papel importante na consolidação de uma comunicação cada vez mais clara, objetiva e conectada com os mineiros. Agradeço pela dedicação e desejo sucesso em seus novos desafios”, disse Zema.

O governo destacou a colaboração de Santos para “a projeção de Minas Gerais no cenário nacional”.

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Nova secretária

Quem assume a pasta é a jornalista Cássia Ximenes, que era secretária adjunta desde novembro do ano passado.

A nova secretária tem formação em Comunicação Social pela PUC Minas e, segundo o governo “construiu trajetória relevante nos meios de comunicação e no setor produtivo”.

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“Tenho convicção de que Cássia dará continuidade ao trabalho desenvolvido, agregando sua experiência, capacidade de articulação e visão estratégica à comunicação do Governo”, completou Zema.

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