Dado Dolabella quer ser deputado com bandeira de defesa das mulheres

O ator Dado Dolabella oficializou, na terça-feira (3/3), a pré-candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de olho em uma vaga na Assembleia Legislativa fluminense. O ingresso na legenda foi divulgado pelo presidente estadual do partido, Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias (RJ).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dolabella afirma que pretende atuar pela “defesa da família” e pelo que chamou de “equilíbrio” nas relações sociais. “Trazer de volta o equilíbrio pras crianças, pras mulheres, pros homens. Porque a gente tá vendo aí muito desequilíbrio, com muita coisa errada acontecendo e a gente precisa mudar essa história. Então, conte comigo pra gente restabelecer o equilíbrio na família”, declarou.

Ao lado de Washington Reis, o ex-ator agradeceu a oportunidade e reforçou o discurso. “Posso garantir que não vai faltar luta, vontade e garra para trazer de volta o equilíbrio para a família”, disse. Na publicação, Reis definiu Dolabella como “um nome que chega para somar” e afirmou que ele “vai arrebentar a boca do balão”.

Além da disputa à Câmara dos Deputados, Dolabella declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência pelo PL, afirmando que o parlamentar é o nome que mais se alinha às suas ideias.

Histórico de agressões

Nas redes sociais, diversos internautas lembraram o histórico de denúncias contra Dolabella de agressões a ex-companheiras. O caso de maior repercussão envolveu a atriz Luana Piovani, com quem mantinha um relacionamento, em 2008. À época, Dolabella foi acusado de agredi-la em uma boate no Rio de Janeiro, além de agredir a camareira Esmeralda de Souza Honório, que tentou intervir. Ele foi condenado com base na Lei Maria da Penha a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto, além de indenização. Em 2025, admitiu publicamente ter agredido a atriz.

Já no relacionamento com Viviane Sarahyba, com quem foi casado, Dado foi condenado a 1 ano e 15 dias em regime aberto por injúrias contra ela. A publicitária também disse ter sofrido agressões do ex.

Em 2020, a prima e ex-namorada de Dado, Marina Dolabella também denunciou o ator e conseguiu medida protetiva. A condenação pelas agressões veio em agosto de 2025, com uma sentença de 2 anos e 4 meses de detenção. De acordo com a Justiça, Dado chegou a romper o tímpano da designer com as agressões.

No fim de 2025, a modelo Marcela Tomaszewski acusou o ator de agressão. Inicialmente, ela publicou imagens com marcas no corpo, mas depois divulgou vídeo afirmando que estava tudo bem. Posteriormente, declarou nas redes sociais que deixou o país por medo e relatou episódios de intimidação.

"Saí do país por medo, todo dia parava o carro do lado da minha casa e falava que queria ver como eu estava. Ficava falando que eu precisava fazer um vídeo, que eu bati nele porque fiquei alterada e que não deu certo a entrevista [ao Domingo Espetacular], e que era para eu ficar calma que íamos ficar juntos", comentou, afirmando ter acordado "antes que ele fizesse coisa pior", escreveu nas redes sociais. Dolabella negou as acusações.

Em 2017, Dolabella chegou a ser preso por não pagamento de pensão alimentícia, após mandado expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Foi solto um dia depois. Em 2018, voltou a ser preso pelo mesmo motivo. Em entrevista à revista Veja, ele disse que escolheu não pagar a pensão e que mulheres possuem "vantagem não só na Justiça".

“Preferi ficar dois meses preso do que pagar um valor que não era devido. Se eu devesse aquele valor, pagaria. Agora um dinheiro que não entrou, um dinheiro que não recebi, como posso pagar uma coisa que não entrou em relação a isso?”, disse.