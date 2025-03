Dado Dolabella se pronuncia sobre Wanessa e faz revelação "amigos"

Dado Dolabella quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre sua relação com Wanessa Camargo. Após um romance marcado por idas e vindas, o casal decidiu se afastar, mas, segundo o ator, a conexão entre eles permanece.

Em entrevista ao LeoDias TV, ele fez questão de esclarecer os boatos que circularam na mídia. "Desde quando a gente resolveu dar esse tempo para pensar em tudo na vida, na relação, na gente, no trabalho e tudo, não deixamos de ser amigos, sabe, a gente não deixou de se falar. Essas coisas que saem na imprensa... Saiu muita loucura, muita mentira, muita coisa que nem aconteceu", afirmou.

O ator e cantor também demonstrou profundo carinho por Wanessa, deixando claro que o vínculo entre eles vai além de um simples namoro. "Eu tenho a Wanessa em um lugar, assim, especial, guardado aqui no meu coração e vai ficar para sempre, para o resto da minha vida. Não é uma pessoa que eu conheci... A gente viveu uma história linda, a gente tem uma história linda e eu respeito muito e honro muito a Wanessa pela nossa história", declarou.

E os rumores sobre visitas à casa da cantora? Dado esclareceu: "Eu posso ter ido em Alphaville buscar alguma coisa minha que ficou na casa da Wanessa, passado no mercado ali para comprar uma água, uma barra de proteína, alguma coisa, isso pode ter acontecido, mas é isso, assim, eu estou muito focado no meu trabalho. Nunca estive tão focado no meu trabalho, eu nunca estive tão feliz com o meu resultado profissional hoje, com a música".

Enquanto isso, Wanessa também falou sobre como tem se sentido após o término. Durante uma entrevista ao portal Leo Dias, a cantora afirmou estar em paz e garantiu que guarda apenas boas lembranças do relacionamento. “Meu coração está bem, está ótimo. Eu tenho muita gratidão com o que eu vivi com o Dado. Ele é uma pessoa, eu vou repetir para vocês, ele é uma pessoa fenomenal, incrível", disse.

