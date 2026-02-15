Assine
overlay
Início Cultura
CONTRA A FOLIA

Dado Dolabella boicota o carnaval e critica Lula e Janja

Ator questiona repasse de R$ 1 milhão destinado aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro; Acadêmicos de Niterói vai homenagear presidente

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
15/02/2026 17:15

compartilhe

SIGA
x
Ator Dado Dolabella defendeu que carnaval não deveria ocorrer no atual momento do Brasil
Nas redes sociais, Dado Dolabella defendeu que carnaval não deveria ocorrer no atual momento do Brasil crédito: Instagram / reprodução

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – O ator Dado Dolabella anunciou que fará um boicote ao carnaval em 2026. Segundo o ator, o Brasil não tem motivos para celebração na festa popular por conta de tragédias populares recentes. Ele também criticou o presidente Lula (PT) e a primeira dama Janja da Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dado diz que o dinheiro gasto na festa poderia ser utilizado para melhorar a Justiça brasileira.

Na publicação, citou crimes recentes como o assassinato do cão Orelha e a morte do adolescente de 16 anos que foi agredido pelo piloto Pedro Turra como exemplos de que o país vive "dias pesados".

Leia Mais

"Enquanto as famílias choram e esperam por justiça, o dinheiro público já tem destino próprio: a festa", afirma Dolabella.

Ele criticou o repasse de R$ 1 milhão para as escolas de samba do Rio de Janeiro, especialmente para a Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Vou pular carnaval pra ver a Janja sambar na nossa cara?", comentou. "Minha escolha é pessoal. Eu não estou condenando quem vai. Estou protestando contra prioridades. Quando falta justiça e sobra dinheiro pra desfile, eu escolho pedir por justiça", completou.

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 celebridades criticas dado-dolabella janja lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay