Dado Dolabella boicota o carnaval e critica Lula e Janja

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – O ator Dado Dolabella anunciou que fará um boicote ao carnaval em 2026. Segundo o ator, o Brasil não tem motivos para celebração na festa popular por conta de tragédias populares recentes. Ele também criticou o presidente Lula (PT) e a primeira dama Janja da Silva.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Dado diz que o dinheiro gasto na festa poderia ser utilizado para melhorar a Justiça brasileira.

Na publicação, citou crimes recentes como o assassinato do cão Orelha e a morte do adolescente de 16 anos que foi agredido pelo piloto Pedro Turra como exemplos de que o país vive "dias pesados".

"Enquanto as famílias choram e esperam por justiça, o dinheiro público já tem destino próprio: a festa", afirma Dolabella.

Ele criticou o repasse de R$ 1 milhão para as escolas de samba do Rio de Janeiro, especialmente para a Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula.

"Vou pular carnaval pra ver a Janja sambar na nossa cara?", comentou. "Minha escolha é pessoal. Eu não estou condenando quem vai. Estou protestando contra prioridades. Quando falta justiça e sobra dinheiro pra desfile, eu escolho pedir por justiça", completou.