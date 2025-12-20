Dado Dolabella se envolve em acidente de carro e troca acusações com motorista de aplicativo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Dado Dolabella se envolveu em um acidente com um motorista de aplicativo na madrugada deste sábado (20), na zona sul de São Paulo. O condutor acusa o artista de ter deixado o local da batida.

O cantor se pronunciou em uma publicação em seu Instagram. Ele contou uma versão diferente da apresentada pelo motorista em boletim de ocorrência e afirmou que foi o homem o causador do acidente.

Segundo o relato do motorista de aplicativo, ele seguia pela avenida Doutor Ricardo Jafet, no Ipiranga, zona sul, para realizar uma entrega, quando teve seu automóvel atingido na lateral direita por um Volkswagen Taos.

Conforme o homem, a colisão ocorreu após o condutor da Taos deixar o drive-thru de uma lanchonete em alta velocidade. Depois da batida, o condutor desceu do carro e, aparentando estar embriagado, perguntou ao motorista de app porque ele não desviou, ainda segundo o relato.

O motorista de aplicativo disse ter tentado acalmar o condutor do outro veículo. Nesse instante, o homem teria se exaltado ainda mais, entrado no Taos e dado marcha ré, fazendo com que o para-choque do veículo caísse. O rapaz parou, saiu do carro, pegou o para-choque do chão, colocou-o dentro do veículo e deixou o local.

Uma cliente do restaurante foi até o motorista de aplicativo e contou ter presenciado a cena. Ela foi uma das pessoas que disse que o responsável pela batida era o cantor Dado Dolabella. O cantor, ainda segundo o relato dessa testemunha, teria tirado fotos com outros clientes e funcionários do estabelecimento antes do acidente.

Policiais militares que atenderam a ocorrência disseram em depoimento que também ouviram testemunhas que reconheceram o cantor. Segundo eles, os funcionários da lanchonete "teriam reconhecido o condutor do veículo como sendo o ator Dado Dolabella e chegaram a cumprimentá-lo", aponta o boletim de ocorrência.

Pesquisas feitas por policiais apontaram que o Taos está em nome de uma locadora de automóveis. O acidente não deixou feridos.

Em vídeo publicado no story do Instagram, Dado contou sua versão. "Gente, eu preciso esclarecer sobre o acidente que aconteceu comigo ontem. Estão dizendo que eu fugi e isso não é verdade. Eu estava saindo do drive-thru, não tinha nem acessado a via ainda, quando um outro carro veio e bateu no meu carro. O carro que veio tinha um insulfilm [película escura nos vidros] tão escuro, que não dava para ver nada. Provavelmente, por causa desse insulfilm ele não me viu, bateu no meu carro, desceu do carro colocando a culpa em mim, gritando, falando alto. Eu pedi para ele baixar o tom de voz, para conversar numa boa, ele continuou alterado, gritando, queria chamar a atenção dos outros na rua."

Dado afirmou que estava acompanhado da filha naquele momento. "Eu estava com minha filha pequena, adolescente, no carro comigo. Ela ficou muito assustada com tudo aquilo, para proteger ela, com a situação que ficou ali totalmente insegura, não dava para saber o que ia ser a ação do rapaz alterado ali no momento, eu peguei e fui embora para lavrar um BO de acidente ali que tinha acontecido. Graças a Deus o local tem câmeras e a verdade vai aparecer."

O delegado André Moraes Castanho, que assina o boletim de ocorrência, decidiu não colocar o nome de Dado Dolabella como parte envolvida oficialmente no registro. "De toda sorte, os fatos poderão ser devidamente apurados em sede de inquérito policial para coleta de informações mais precisas, bem como a correta identificação do autor. Em que pese testemunhas terem afirmado de que se tratava de ator conhecido, registra-se o presente com a observação de autoria desconhecida a fim de não vincular o nome de terceiros a este registro indevidamente, sem prejuízo de que, confirmando se tratar de tal pessoa, haja seu cadastro posterior".