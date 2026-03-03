Assine
EUA E ISRAEL X IRÃ

Eduardo Bolsonaro após EUA matarem Khamenei: 'A hora do Lula vai chegar'

Filho "03" de Bolsonaro questionou: "Já perceberam que o Lula está sozinho no mundo?"

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
03/03/2026 19:02

Eduardo Bolsonaro mandou recado a políticos de direita que ainda não embarcaram na campanha de Flávio Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março de 2025 crédito: Reprodução/SBT News

O ex-deputado-federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) gravou vídeo comentando a morte do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, eliminado em operação dos Estados Unidos em parceria com Israel. Para o filho “03” de Jair Bolsonaro, o presidente Lula (PT) também pode ser alvo dos EUA em breve.

O líder religioso iraniano foi assassinado durante bombardeio ao Irã no último sábado (28/2). Além dele, dezenas de membros do governo foram mortos pelo ataque. Após a reação do Irã e o despertar de um conflito local, 787 óbitos já foram confirmados, a grande maioria de civis.

Eduardo Bolsonaro

Eduardo questionou: “Já perceberam que o Lula está sozinho no mundo?” Então, o ex-deputado elencou ações do presidente americano Donald Trump contra opositores ao redor do planeta: “Prendeu Nicolás Maduro; colocou o [Gustavo] Petro, [presidente] da Colômbia, de joelhos; apoiou que Israel neutralizasse líderes do Hezbollah, Hamas, SinWar e tantos outros”.

“E agora os Estados Unidos jogam a pá de cal eliminado o líder do mais sanguinário ditador que a nossa geração já viu, o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã. Nós temos certeza que, naturalmente, a hora do Lula vai chegar”, disse o filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Eduardo encerrou o vídeo pedindo que a comunidade internacional “fique de olho” nas eleições do Brasil, para prevenir uma possível fraude. Desde 2022, ele alimenta teorias conspiratórias sobre o sistema eleitoral do país.

