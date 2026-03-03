Saiba quem foi Ali Khamenei, líder supremo do Irã morto em ataque militar
O ataque aconteceu quando mísseis e aeronaves das forças dos EUA e de Israel bombardearam alvos na capital e em outras partes do Irã como parte de uma grande ofensiva militar que marcou uma escalada inédita no conflito entre Teerã, Washington e Tel Aviv.
Ali Khamenei, nome completo Ali Hosseini Khamenei, nasceu em 19 de abril de 1939 em Mashhad, no Irã, e foi uma das figuras centrais da política iraniana nas últimas décadas.
Religioso xiita de formação, Khamenei participou ativamente das mobilizações que derrubaram a monarquia do xá Mohammad Reza Pahlavi e impulsionaram a Revolução Islâmica de 1979, que estabeleceu a República Islâmica do Irã sob liderança clerical.
Durante os anos 1960 e 1970, antes da Revolução Islâmica, Ali Khamenei foi preso várias vezes pela polícia secreta do regime monárquico em razão de suas atividades políticas e de sua pregação crítica ao governo do xá.
Durante os anos de formação da nova república, ele ocupou cargos importantes, incluindo o de membro do Conselho Revolucionário e de liderança militar nos primeiros anos do regime.
Em 1981, após o assassinato do presidente Mohammad-Ali Rajai por agentes da Organização dos Mujahidin do Povo Iraniano, que tinha o apoio dos Estados Unidos, Khamenei foi eleito presidente do Irã.
Ele ocupou a presidÃªncia iraniana por dois mandatos consecutivos entre 1981 e 1989, em meio a um contexto de guerra com o Iraque e de tensÃµes internas profundas.Â
Khamenei consolidou sua posição política nesse período e intensificou seu papel dentro das instituições revolucionárias.
Quando o aiatolá Ruhollah Khomeini (foto), líder máximo da Revolução Islâmica, morreu em 1989, Khamenei foi escolhido pela Assembleia de Especialistas para sucedê-lo como líder supremo do Irã, o cargo político e religioso mais alto do país conforme a constituição teocrática iraniana.
Apesar de inicialmente não possuir o mesmo nível formal de hierarquia clerical que Khomeini, Ali Khamenei tornou-se o segundo líder supremo da República Islâmica, mantendo autoridade sobre as Forças Armadas, o judiciário e o poder político em geral.
Ao longo de seus quase 37 anos como líder supremo, Khamenei foi uma figura-chave na formulação da política interna e externa do Irã.
Ele supervisionou o fortalecimento da Guarda Revolucionária Islâmica como instrumento de controle interno e de projeção de poder regional, apoiou redes de milícias e grupos aliados em países como Síria, Líbano, Iraque e Iêmen, e manteve uma postura de forte oposição aos Estados Unidos e a Israel.
Sua administração foi marcada por uma rígida repressão a dissidências internas, o endurecimento de políticas sociais conservadoras e a promoção de um programa nuclear estatal que levou a décadas de sanções e isolamento internacional.
Internamente, Khamenei enfrentou movimentos de protesto populares e críticas crescentes, especialmente após eleições controversas e crises econômicas prolongadas.
Sua liderança foi ao mesmo tempo venerada por partes da população xiita e vista como autoritária e repressiva por opositores e observadores internacionais.
Ali Khamenei tinha interesses culturais e intelectuais que surpreendiam alguns observadores por contraste com sua imagem austera. Desde jovem, ele demonstrou paixÃ£o por literatura, poesia e histÃ³ria. Relatos dÃ£o conta de que livros como â??Os MiserÃ¡veisâ?, clÃ¡ssico do francÃªs Victor Hugo, foram marcantes para ele, considerados obras de grande" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/03/22-Ali-Khamenei.jpg?20260303080944" width="1114" height="626">
A morte de Khamenei, no contexto da ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel, constitui um ponto de inflexão histórico para o Irã e para a dinâmica geopolítica regional, abrindo uma fase de incertezas sobre sucessão e futuras políticas internas e externas de Teerã.
