SAÚDE

Lula sobre exame de próstata: ‘homão tem vergonha de tomar dedada’

Petista esteve em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, e visitou uma carreta da saúde do programa 'Agora Tem Especialistas'

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
09/02/2026 19:15

Lula em Mauá (SP)
Lula em Mauá (SP) crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou sobre o tabu do exame de toque retal na próstata entre homens, durante evento sobre saúde nesta segunda-feira (9/2).

O petista esteve em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, e visitou uma carreta da saúde do programa “Agora Tem Especialistas”, que propõe agilizar o atendimento da saúde pública em diversas etapas.

Durante discurso, Lula afirmou que a primeira-dama, Janja da Silva, faria uma mamografia em uma das carretas. Em seguida, citou a importância do exame de próstata.

“Tem homem com 60 anos que nunca fez um exame [de próstata]: ‘Ah, eu não posso, eu sou homem. Eu não quero que o médico mexa nas minhas partes’. Enquanto a mulher se submete a um monte de exames, o homão tem vergonha de tomar uma dedada”, brincou.

A fala gerou risos do público, e Lula completou: “Ah, tenha juízo, meu caro”.

Lula em Mauá

A visita de Lula à Grande São Paulo incluiu o anúncio de investimento de R$ 45,8 milhões no Instituto Federal de Mauá, além da entrega de ambulâncias a diferentes cidades.

