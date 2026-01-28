Assine
CASO MASTER

Daniel Vorcaro é convocado a depor na CPMI do INSS

Senador Carlos Viana (Podemos), presidente da CPMI, anunciou a convocação por meio de postagem em rede social

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
28/01/2026 22:40 - atualizado em 28/01/2026 22:41

Empresário Daniel Vorcaro é acusado de liderar um esquema de fraudes que pode chegar a R$ 17 bilhões
Empresário Daniel Vorcaro é acusado de liderar um esquema de fraudes que pode chegar a R$ 17 bilhões crédito: Divulgação

Por meio de postagem em rede social, o senador Carlos Viana (Podemos) anunciou que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi convocado a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura as fraudes nas folhas de aposentados e pensionistas do INSS. O ex-presidente do banco BMG, Luiz Félix Cardamone Neto, também foi intimado a prestar esclarecimentos.

A CPMI do INSS, que é presidida por Viana, marcou as duas oitivas para o dia 5 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem. Na mesma postagem, o parlamentar afirmou que a comissão está tomando providências para tentar derrubar um habeas corpus concedido ao empresário Maurício Camisotti, que o impede de ser convocado. Ele é apontado como um dos elos do esquema de fraudes nas aposentadorias.

Vorcaro é acusado de chefiar um esquema de fraudes que, de acordo com as investigações, pode chegar a R$ 17 bilhões. Em novembro de 2025, o banqueiro e outros envolvidos foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para investigar a concessão de créditos falsos pelo Master, incluindo a tentativa de compra do Banco Regional de Brasília (BRB), ligado ao governo do Distrito Federal.

Entre os ativos supostamente desviados pelo Banco Master estão fundos previdenciários de servidores públicos, além de carteiras de crédito fraudulentas com outros bancos, principalmente o BRB. No último dia 4/1, a CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Vorcaro.

