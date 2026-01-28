Daniel Vorcaro é convocado a depor na CPMI do INSS

Por meio de postagem em rede social, o senador Carlos Viana (Podemos) anunciou que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi convocado a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura as fraudes nas folhas de aposentados e pensionistas do INSS. O ex-presidente do banco BMG, Luiz Félix Cardamone Neto, também foi intimado a prestar esclarecimentos.

Comunicamos ao Brasil que Daniel Vocaro e Luiz Félix Cardamone Neto foram convocados para comparecer nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, perante a CPMI do INSS.



Em relação a Maurício Camisoti, a Comissão atua para reverter o Habeas Corpus que, de forma provisória, garante o… — Carlos Viana (@carlosaviana) January 28, 2026

A CPMI do INSS, que é presidida por Viana, marcou as duas oitivas para o dia 5 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem. Na mesma postagem, o parlamentar afirmou que a comissão está tomando providências para tentar derrubar um habeas corpus concedido ao empresário Maurício Camisotti, que o impede de ser convocado. Ele é apontado como um dos elos do esquema de fraudes nas aposentadorias.

Vorcaro é acusado de chefiar um esquema de fraudes que, de acordo com as investigações, pode chegar a R$ 17 bilhões. Em novembro de 2025, o banqueiro e outros envolvidos foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para investigar a concessão de créditos falsos pelo Master, incluindo a tentativa de compra do Banco Regional de Brasília (BRB), ligado ao governo do Distrito Federal.

Entre os ativos supostamente desviados pelo Banco Master estão fundos previdenciários de servidores públicos, além de carteiras de crédito fraudulentas com outros bancos, principalmente o BRB. No último dia 4/1, a CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Vorcaro.