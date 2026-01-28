Daniel Vorcaro é convocado a depor na CPMI do INSS
Senador Carlos Viana (Podemos), presidente da CPMI, anunciou a convocação por meio de postagem em rede social
compartilheSIGA
Por meio de postagem em rede social, o senador Carlos Viana (Podemos) anunciou que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi convocado a depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura as fraudes nas folhas de aposentados e pensionistas do INSS. O ex-presidente do banco BMG, Luiz Félix Cardamone Neto, também foi intimado a prestar esclarecimentos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Comunicamos ao Brasil que Daniel Vocaro e Luiz Félix Cardamone Neto foram convocados para comparecer nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, perante a CPMI do INSS.— Carlos Viana (@carlosaviana) January 28, 2026
Em relação a Maurício Camisoti, a Comissão atua para reverter o Habeas Corpus que, de forma provisória, garante o…
- Acareação do Master: Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem
- Saiba quem é Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro
- CPMI do INSS convoca governador Zema
A CPMI do INSS, que é presidida por Viana, marcou as duas oitivas para o dia 5 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem. Na mesma postagem, o parlamentar afirmou que a comissão está tomando providências para tentar derrubar um habeas corpus concedido ao empresário Maurício Camisotti, que o impede de ser convocado. Ele é apontado como um dos elos do esquema de fraudes nas aposentadorias.
Leia Mais
Vorcaro é acusado de chefiar um esquema de fraudes que, de acordo com as investigações, pode chegar a R$ 17 bilhões. Em novembro de 2025, o banqueiro e outros envolvidos foram alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para investigar a concessão de créditos falsos pelo Master, incluindo a tentativa de compra do Banco Regional de Brasília (BRB), ligado ao governo do Distrito Federal.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Entre os ativos supostamente desviados pelo Banco Master estão fundos previdenciários de servidores públicos, além de carteiras de crédito fraudulentas com outros bancos, principalmente o BRB. No último dia 4/1, a CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Vorcaro.