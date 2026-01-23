Assine
overlay
Início Política
OPERAÇÃO BARCO DE PAPEL

PF apura operações financeiras suspeitas de R$ 970 milhões em previdência

Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro

Publicidade
Carregando...
AG
Aline Gouveia
AG
Aline Gouveia
Repórter
23/01/2026 08:12

compartilhe

SIGA
x
Polícia Federal deflagra 9ª fase da operação overclean na Babhia e no Distrito Federal
PF apura operações financeiras suspeitas de R$ 970 milhões em previdência crédito: Reprodução/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (23/1), a operação Barco de Papel, com o objetivo de apurar a suspeita de operações financeiras irregulares que expuseram o patrimônio de autarquia responsável pela gestão das aposentadorias e pensões dos servidores públicos do Rio de Janeiro "a risco elevado e incompatível com sua finalidade".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Segundo a Globonews, os alvos são diretores do Rioprevidência.

A investigação, iniciada em novembro de 2025, visa apurar um conjunto de nove operações financeiras, realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024, que resultaram na aplicação de aproximadamente R$ 970 milhões de recursos pertencentes à autarquia em Letras Financeiras emitidas por banco privado.

Leia Mais

Estão sendo apurados crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão fraudulenta, desvio de recursos, induzir em erro repartição pública e fraude à fiscalização ou ao investidor, além de associação criminosa e corrupção passiva.

O Correio tenta contato com a Rioprevidência, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização*

Tópicos relacionados:

pf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay