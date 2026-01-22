Tarcísio confirma que vai tentar reeleição em SP: ‘Diferente é especulação'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reforçou que vai disputar a reeleição estadual em 2026 e se afastou ainda mais da disputa à presidência.

Tido como possível candidato na ausência de Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe de Estado, ele tem negado que tentará o Executivo federal.

“Sou pré-candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação”, escreveu, em post divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (22/1).

Tarcísio visita Bolsonaro

Tarcísio também confirmou que vai visitar Bolsonaro na próxima semana, no dia 29. Ele tinha encontro marcado com o ex-presidente na quarta-feira (21), mas o cancelou.

Segundo o governador, a visita é “para prestar o meu total apoio e solidariedade”. O ex-presidente está na Papudinha, ala especial do Complexo Penitenciário da Papuda.