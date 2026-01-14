Damares diz que CPMI identificou grandes igrejas em esquema de fraudes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), que integra a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), afirmou que os trabalhos do colegiado têm enfrentado pressões e tentativas de interferência após a identificação de líderes religiosos influentes envolvidos no esquema investigado.



Em entrevista ao SBT News, no último domingo (12/1), a parlamentar declarou que a comissão já encontrou indícios da participação de “grandes igrejas” e “grandes pastores” nos desvios ilegais que atingiram aposentados e pensionistas. Segundo Damares, a repercussão dessas descobertas tem provocado reações para tentar frear o avanço das apurações.



"(Estão tentando atrapalhar as investigações) O tempo todo. Vou falar algo que me machuca muito. Nós estamos identificando igrejas nos esquemas de fraudes aos aposentados. E quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade: 'não falem, não digam, não investiguem, porque os fiéis vão ficar muito tristes'", afirmou a senadora.

De acordo com Damares, o avanço das investigações fez com que a CPMI passasse a sofrer lobbies contrários à continuidade dos trabalhos. Ainda assim, ela destacou que os resultados obtidos até agora superaram as expectativas iniciais dos parlamentares.



"Essa CPMI do INSS está chegando em lugares que a gente jamais imaginava. Grandes igrejas do Brasil estão sendo apontadas. Isso me machuca muito", completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A senadora também afirmou que o trabalho da comissão representa um marco para o funcionamento das CPIs no Congresso Nacional. Segundo ela, a CPMI do INSS deverá apresentar resultados concretos e responsabilizar agentes de diferentes campos políticos.

