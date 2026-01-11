Milei diz preferir ‘uma solução com os Bolsonaros’ para as eleições de 2026

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que prefere “uma solução com os Bolsonaros” para as eleições de 2026 no Brasil.

Em declaração à CNN em Espanhol na última sexta-feira (9/1), ele indicou que é uma eleição dos brasileiros, mas reforçou que tem a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como amiga.

“Se você me perguntar, se me tiram da posição de político, fica claro que prefiro uma solução com os Bolsonaros e não uma solução de socialismo do século 21”, disse o presidente argentino em entrevista.

Depois, ao ser questionado sobre os impactos econômicos nas relações dos países em uma eventual reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Milei respondeu que pode ter opiniões diferentes e ainda assim comercializar com o atual mandatário brasileiro.

No fim do ano passado, o presidente argentino compartilhou nas redes sociais uma publicação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL) sobre a pré-candidatura do irmão mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), à Presidência do Brasil.

Na legenda da publicação, que tinha uma foto do senador, ele disse: "Bolsonaro diz que Flávio será seu candidato à Presidência da República".

