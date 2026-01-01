Milei quer formar bloco regional contra o socialismo

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que está trabalhando com outros países latino-americanos na formação de um novo bloco para "abraçar as ideias da liberdade" e enfrentar "o câncer do socialismo", em entrevista à CNN.

"Ainda não lhe demos nome, mas já existe um grupo de dez países e estamos trabalhando e vamos seguir avançando", disse o presidente ultraliberal, sem detalhar os países participantes deste bloco na antecipação de uma entrevista exibida na quarta-feira (31).

Milei disse que o bloco vai enfrentar "o câncer do socialismo em suas diferentes versões, seja o socialismo do século XXI ou o woke", expressão pejorativa usada por conservadores para criticar discursos inclusivos adotados pela esquerda.

Perguntado sobre as recentes vitórias de candidatos presidenciais de direita e centro-direita na América do Sul, como José Kast no Chile, Rodrigo Paz na Bolívia e Daniel Noboa no Equador, o presidente argentino afirmou: "Parece que a região acordou do pesadelo do socialismo do século XXI. As pessoas estão descobrindo que efetivamente é uma farsa."

Embora não tenha especificado o grupo de países deste novo bloco, Milei se mostrou alinhado a outros presidentes da região, como Santiago Peña (Paraguai), Nayib Bukele (El Salvador) e o recém-eleito Nasry Asfura (Honduras).

Além disso, fora da região, Milei expressou em várias ocasiões seu desejo de formar alianças com presidentes como Donald Trump (Estados Unidos), Benjamin Netanyahu (Israel), Viktor Orban (Hungria) e Giorgia Meloni (Itália).

Durante a visita de Meloni à Argentina, em novembro de 2024, Milei manifestou a intenção de criar "uma aliança de nações livres, unidas contra a tirania e a miséria".

Milei deve comparecer ao Fórum Econômico Mundial, que será realizado entre 19 e 23 de janeiro em Davos, na Suíça.

