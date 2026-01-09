Assine
overlay
Início Política
EX-PRESIDENTE PRESO

Bolsonaro pede smart TV para acessar YouTube na prisão

Ex-presidente também solicitou que possa usar a leitura de livros para reduzir pena por tentativa de golpe

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
09/01/2026 13:32

compartilhe

SIGA
x
Boletim médico é balde de água fria para Bolsonaro
Bolsonaro está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF) crédito: Platobr Politica

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu a instalação de uma smart TV com acesso à internet na cela onde o ex-presidente está preso, para que ele possa assistir a conteúdo jornalístico veiculado pelo YouTube.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O requerimento enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) cita nominalmente a plataforma de vídeos e explica que o capitão reformado não pretende utilizar redes sociais ou outras funções disponíveis no modelo de televisão.

"O uso do equipamento se restringirá ao acompanhamento de canais de divulgação de notícias, inclusive por meio de plataformas de streaming amplamente utilizadas para veiculação de conteúdo jornalístico, como o YouTube, em sua função estritamente informativa", diz o texto.

Bolsonaro está preso em uma sala na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília (DF), após condenação por tentativa de golpe de Estado.

Filho “02” do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL) o visitou nessa quinta-feira (8/1) e levou um novo rádio para que ele possa “ao menos possa escutar algumas estações”.

Leia Mais

Leitura para reduzir pena

Outro documento enviado pela defesa de Bolsonaro ao STF envolve mais um passatempo que ele pode ter na prisão. Os advogados pediram que o ex-presidente possa usar a leitura de livros na redução da pena de 27 anos e três meses de prisão.

A solicitação dos advogados de Bolsonaro está baseada em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que regulamentou a remição de pena por meio da leitura, prevista na Lei de Execução Penal. A cada obra lida e avaliada, quatro dias da punição são abatidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao fim de cada leitura, o preso deve apresentar uma resenha sobre o livro, submetida à avaliação de uma comissão e, depois, homologada judicialmente.

Tópicos relacionados:

jair-bolsonaro literatura stf youtube

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay