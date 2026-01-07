Flávio Bolsonaro chama Moraes de "negacionista" após ação contra CFM

Depois que o ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal (PF) colha o depoimento do presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran da Silva Gallo, a respeito da nota divulgada sobre a assistência médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, o senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), chamou o jurista de negacionista.

A medida do ministro ocorreu logo após o CFM determinar que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal instaurasse uma sindicância sobre o tratamento prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro por causa de uma queda que o causou um traumatismo craniano leve. Na nota, a autarquia cita denúncias que “expressam inquietação” quanto à assistência médica ao ex-presidente e que “causam extrema preocupação à sociedade brasileira”.

Em publicação no X, antigo Twitter, Flávio Bolsonaro disse que a nota do CFM foi óbvia ao dizer que a burocracia proposital - e paranóica - de Moraes não pode se sobrepor à medicina e ao cuidado com vida de um ser humano.

“Alguém que bate com a cabeça num armário, em estado de sonolência na madrugada, precisa ser levado imediatamente a um hospital para exames e análise médica. Isso é ciência. É inaceitável que Bolsonaro tenha sido levado a um hospital apenas 24 horas após o acidente”, disse o senador.

O líder da oposição no Senado Federal, senador Rogério Marinho (PL-RN), também se manifestou na rede social. Em tom de ironia ele ainda disse: “Quem vigia o vigia?”.

“A democracia não admite poder absoluto. Ninguém está acima da lei. Ao anular a sindicância do Conselho Federal de Medicina sobre o atendimento prestado ao presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes ultrapassa limites e escancara um padrão de perseguição que já não pode ser ignorado. A Justiça, infelizmente, tem sido cada vez mais parcial e seletiva quando o assunto é Bolsonaro. Impedir que um conselho de classe exerça suas atribuições legais é um grave sinal de distorção institucional”, citou o senador na postagem.

O novo líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Cabo Gilberto (PL-PB), chegou a fazer uma montagem do ministro Alexandre de Moraes utilizando um jaleco de médico e questionou: “Agora o Ministro do STF Alexandre de Moraes também é médico?”.

“Parece piada, mas é real. O Conselho de Medicina tentou fazer o trabalho dele (proteger a sociedade e garantir a ética médica) através de fiscalização, e a resposta do STF foi a Polícia Federal na porta. Ministro anulando laudo, impedindo fiscalização e dizendo que sabe mais que médico sobre trauma craniano. É inacreditável o que está acontecendo”, pontuou o bolsonarista.