Apostando no '13', Bolsonaro e irmão acertam a quadra na Mega da Virada

O pré-candidato a deputado federal por São Paulo Renato Bolsonaro (PL) afirmou, na noite dessa quinta-feira (1º/1), que o bolão da família Bolsonaro acertou quatro dos seis números sorteados na Mega da Virada. As apostas, segundo ele, são feitas tradicionalmente com o irmão, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e outros familiares e também renderam uma quadra no concurso do ano passado.

Entre os números acertados está o 13, que representa o Partido dos Trabalhadores, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas urnas. O 22, referência ao Partido Liberal, também foi incluído, mas não foi sorteado na Mega.

“Esse ano fizemos o bolão em três, e não podia deixar meu irmão (Jair, que está preso) de fora. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar”, escreveu Renato, em tom de brincadeira. “Começamos o ano de 2026 com sorte!”, completou.

O sorteio da Mega da Virada, realizado pela Caixa Econômica Federal, teve como dezenas 09, 13, 21, 32, 33 e 59. A quadra do bolão da família Bolsonaro foi formada pelos números 13, 21, 32 e 59.

No mesmo dia do sorteio, Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar após passar por cirurgias para correção de uma hérnia inguinal bilateral e para tratar crises de soluço. Após deixar o hospital, ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes.

