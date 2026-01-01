Assine
Jair Bolsonaro volta para a cela na PF depois da internação

O ex-presidente teve alta no fim da tarde desta quinta-feira, 1º, depois de quatro procedimentos cirúrgicos e de passar Natal e Ano Novo internado

Ricardo Brandt
01/01/2026 19:17

Jair Bolsonaro volta para a cela na PF depois da internação

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve alta e foi levado de volta à cela especial montada na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília no final da tarde desta quinta-feira, 1º. Internado na véspera do Natal, ele foi submetido a quatro procedimentos cirúrgicos desde então e passou as festas de fim de ano no hospital DF Star.

Bolsonaro queria cumprir prisão domiciliar por “questão humanitária” após a internação, mas o pedido foi negado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O ministro refutou o argumento da defesa e apontou “total ausência dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar”. Os “reiterados descumprimentos das medidas cautelares” também pesaram na decisão, com destaque à tentativa de fuga com “dolosa destruição da tornozeleira eletrônica”, destacou na decisão.

O ex-presidente passou por novos exames na manhã desta quinta, horas antes da transferência, feita por agentes federais em um esquema reforçado de segurança. Bolsonaro passou a cumprir pena na superintendência da PF em Brasília no dia 23 de novembro, após o encerramento do processo da tentativa de golpe.

A transferência de volta para a prisão na PF não encerra o caso para a defesa de Bolsonaro. Os advogados estudam um novo pedido ao STF para tentar tirá-lo do regime fechado, alegando que os problemas de saúde podem se agravam na PF.

