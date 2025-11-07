Irmão de Bolsonaro diz que Justiça quer que ex-presidente morra na cadeia

ATIBAIA, SP (FOLHAPRESS - O empresário Renato Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira (7) que a Justiça quer que seu irmão, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "morra na cadeia".

Durante inauguração da sede regional do PL em Atibaia, no interior paulista, Renato disse que decisão da Primeira Turma de rejeitar recurso da defesa no caso da trama golpista nesta tarde era esperada.

"Da Primeira Turma você não podia esperar outra coisa", disse ao ser indagado sobre a decisão no momento em que havia maioria para a rejeição do recurso -pouco depois a ministra Cármen Lúcia também decidiu no mesmo sentido dos demais colegas do colegiado. "Como tudo desde o começo. Está tudo marcado. Eles querem prender meu irmão. Querem torturá-lo. Eles querem humilhá-lo. E sem dúvida eles querem que morra na cadeia, querem isso mesmo, que morra na cadeia", declarou.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar Sergio Lima - 27.out.2025/AFP

Ao ser questionado se ele estava se referindo aos ministros, o irmão de Bolsonaro respondeu "a Justiça".

Renato também reclamou que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, não aceitou discutir questões de saúde de Bolsonaro neste momento. Desde 2018, o ex-presidente fez seis cirurgias no abdômen por causa da facada levada durante a campanha daquele ano, uma sétima para curar refluxo e desvio de septo, além de outros quatro procedimentos para tratar de obstrução intestinal e erisipela.

"Está pouco se lixando com a vida [de Bolsonaro]. Isso aí não tenha dúvida tá, que num futuro próximo vão ter que pagar por isso", afirmou, sem detalhar de que forma.

Renato também disse que "da Justiça pode estar esperando o pior possível" ao ser questionado se acreditava que o irmão fosse mandado para o Complexo Penitenciário da Papuda para cumprir sua pena em regime fechado. Ele foi condenado a mais de 37 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaristas criticam Moraes e o STF pela condução dos casos envolvendo Bolsonaro e seus seguidores, e têm feito do impeachment de ministros da corte uma bandeira para eleição de 2026, sobretudo no Senado.

