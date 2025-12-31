Bolsonaro fará endoscopia nesta quarta-feira e segue internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, após ser submetido a mais um procedimento médico na tentativa de controlar crises persistentes de soluço. De acordo com boletim divulgado pela equipe responsável, ele deverá realizar uma endoscopia digestiva nesta quarta-feira (31/12) para investigar possível refluxo gastroesofágico.



Nos últimos dias, Bolsonaro passou por três intervenções voltadas ao bloqueio do nervo frênico, estrutura associada aos espasmos que provocam o soluço. No sábado (27), o bloqueio foi feito no lado direito; na segunda-feira (29), no lado esquerdo. Nessa terça (30), diante da recorrência do quadro, os médicos optaram por complementar o bloqueio anestésico. As intervenções ocorreram sem intercorrências relevantes, e a elevação da pressão arterial registrada após o procedimento foi considerada dentro do esperado.

Além dos procedimentos, o ex-presidente realiza fisioterapia respiratória, utiliza equipamento de CPAP durante a noite para tratamento de apneia do sono e adota medidas preventivas contra trombose. Ele também segue em acompanhamento pós-operatório em razão de cirurgia para correção de hérnia, realizada na véspera de Natal, data desde a qual está hospitalizado.

Previsão de alta

A previsão inicial é de alta hospitalar na quinta-feira (1º/1), segundo um dos médicos responsáveis, mas o cronograma poderá ser revisto caso surja alguma intercorrência. A internação ocorre em meio ao cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses, após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em setembro de 2025, relacionada aos atos de 8 de janeiro de 2023.