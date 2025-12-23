Bolsonaro passará por cirurgia para corrigir hérnia bilateral; entenda o procedimento

O ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal bilateral, condição em que há o deslocamento de tecidos do abdômen por pontos enfraquecidos da musculatura da virilha em ambos os lados. De acordo com a perícia médica do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, o quadro exige intervenção cirúrgica eletiva, embora não tenha sido classificado como emergência.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira (23/12) a internação de Bolsonaro para a realização de cirurgia de hérnia inguinal durante o feriado de Natal. A decisão foi tomada após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) e confirmação, por perícia da Polícia Federal, da necessidade do procedimento.

O ministro também autorizou a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como acompanhante, conforme as regras hospitalares, e restringiu visitas, que dependerão de autorização judicial. O ingresso de aparelhos eletrônicos no quarto hospitalar foi proibido, cabendo à Polícia Federal assegurar o cumprimento das medidas de segurança até o retorno do ex-presidente à custódia.

A hérnia inguinal pode provocar inchaço, dor e desconforto, especialmente durante esforços, tosse ou longos períodos em pé. No caso do chefe do Executivo, os peritos confirmaram a presença da hérnia nos dois lados, o que exige um procedimento mais abrangente do que quando o problema ocorre apenas de forma unilateral.

Segundo o coloproctologista Danilo Munhóz, ouvido pela reportagem, a cirurgia bilateral demanda maior cuidado. “O cirurgião precisa tratar dois defeitos da parede abdominal no mesmo ato, o que significa maior área de dissecção, mais tempo cirúrgico e maior chance de dor no pós-operatório”, explica. Ele ressalta que a escolha da técnica é fundamental para reduzir o risco de recidiva e de dor persistente.

Há duas principais formas de realizar o reparo: a cirurgia aberta, com corte na virilha e colocação de uma tela de reforço, e a laparoscópica, feita por pequenas incisões com o auxílio de câmeras e instrumentos, também com uso de tela. Em casos bilaterais, a via minimamente invasiva costuma permitir tratar os dois lados no mesmo procedimento, com menor trauma local e recuperação mais rápida, desde que o paciente possa receber anestesia geral e não tenha contraindicações.

Munhóz destaca, porém, que pacientes com histórico de múltiplas cirurgias abdominais, como é o caso de Bolsonaro, podem apresentar aderências internas que dificultam a laparoscopia. “Em situações de cicatrizes importantes ou alterações da anatomia, a via aberta pode ser uma opção mais prudente, porque evita entrar na cavidade abdominal e reduz o risco de lesões internas”, afirma.

Além da hérnia, a perícia também apontou a necessidade de um bloqueio do nervo frênico para controlar soluços persistentes, procedimento que interfere no diafragma. Por isso, segundo o especialista, a equipe médica precisa coordenar cuidadosamente os dois tratamentos, avaliando o impacto respiratório e decidindo se eles serão feitos juntos ou em etapas, de modo a garantir maior segurança durante e após a cirurgia.