REVOLTA DA CHIBATA

MPF processa União por ataque da Marinha à memória do "almirante negro"

Comandante da Marinha declarou que a Revolta da Chibata, liderada por João Cândido Felisberto em 1910, foi um episódio vergonho e deplorável para os brasileiros

JP
JOÃO PEDRO PITOMBO
JP
JOÃO PEDRO PITOMBO
Repórter
21/12/2025 17:46 - atualizado em 21/12/2025 17:48

João Cândido Felisberto, nascido em 24 de junho de 1880, em Encruzilhada, no Rio Grande do Sul, era filho de escravizados
João Cândido Felisberto, nascido em 24 de junho de 1880, em Encruzilhada, no Rio Grande do Sul, era filho de escravizados crédito: Reprodução

 (FOLHAPRESS) - O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro ingressou com uma ação civil pública contra a União por manifestações da Marinha do Brasil consideradas um ataque à memória de João Cândido Felisberto, marinheiro negro que liderou a Revolta da Chibata em 1910.

Os procuradores pedem que a Justiça determine que a União se abstenha de fazer novos ataques à memória do marinheiro e pleiteiam uma indenização de R$ 5 milhões por danos morais coletivos, recursos que seriam usados em projetos que valorizem a memória de João Cândido. A Marinha do Brasil foi procurada neste domingo (21), mas não se manifestou sobre a ação civil pública até a publicação desta reportagem.

A Revolta da Chibata foi um levante que mobilizou 2.300 marinheiros, que se amotinaram contra os castigos físicos e as condições degradantes impostas aos tripulantes das embarcações, em sua maioria negros e pardos.

João Cândido, que ficou conhecido como "almirante negro" por seu protagonismo na revolta, foi expulso, preso e morreu pobre, em 1969. Ele nunca chegou a ser almirante, apesar de ter sido chamado assim pela imprensa e pela população da época.

Visões conflitantes

A ação judicial movida pelo MPF faz referência a uma carta enviada à Câmara dos Deputados em abril de 2024 pelo comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen. Ele criticou o projeto de lei que inscreve João Cândido no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

Olsen alegou que o reconhecimento do militar seria "reprovável exemplo de conduta" para os brasileiros, chamou os marinheiros envolvidos na revolta de abjetos e classificou o episódio como vergonhoso e deplorável.

Afirmou ainda que homenagear João Cândido "seria o mesmo que transmitir à sociedade, e em particular, aos militares de hoje, que é lícito recorrer às armas que lhes foram confiadas para reivindicar suposto direito individual ou de classe."

Na avaliação da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do MPF, as manifestações desrespeitam a Constituição, tratados internacionais de combate ao racismo e a lei sancionada em 2008 que concedeu anistia post mortem a Cândido e aos demais revoltosos.

Os procuradores ainda afirmam que a liberdade de expressão dos agentes públicos não é absoluta, especialmente quando as declarações atentam contra a dignidade da pessoa humana e os valores democráticos. E destacam que a revolta teve papel importante na luta contra a desigualdade racial.

A petição afirma que o marinheiro foi alvo de perseguição, desde sua expulsão da Marinha até tentativas de apagamento de seu legado após sua morte, incluindo censura a obras artísticas que o homenageavam.

A Marinha, por outro lado, avalia que a revolta representou uma quebra de hierarquia e disciplina, com ameaças de bombardeio à cidade do Rio de Janeiro, e busca por vantagens corporativistas como aumento de salários, regime de trabalho menos exigente e exclusão de oficiais considerados, por eles, indignos de servir à força.

Na carta enviada à Câmara, a Marinha destacou que castigos físicos nas embarcações são inaceitáveis e incompatíveis com os valores da sociedade contemporânea e foram reconhecidos como um erro pela instituição.

