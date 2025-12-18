Nelson Missias toma posse para novo mandato à frente da ENM

O desembargador Nelson Missias de Morais tomou posse, nessa quarta-feira (17/12), em Brasília, na Associação dos Magistrados Brasileiros, para mais um mandato de três anos como diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura (ENM). A recondução ocorre após um período marcado pela ampliação das atividades educacionais, pela criação de novos cursos e pelo fortalecimento de parcerias nacionais e internacionais.

Durante a gestão anterior, a ENM realizou 1.323 ações educacionais e certificou 1.427 alunos. Ao todo, 1.323 magistrados participaram como discentes das atividades promovidas pela escola. O período também registrou a realização de 19 cursos e eventos internacionais, além da formalização de 26 convênios e parcerias no Brasil e 13 no exterior.

Entre as iniciativas conduzidas nos últimos anos está a criação da primeira pós-graduação da história da ENM. O curso Direito, Tecnologia e Justiça 4.0 tem coordenação do ministro Luiz Fux e coordenação acadêmica da coordenadora executiva da ENM, Marcela Bocayuva. A formação aborda temas como inteligência artificial, digitalização da Justiça, proteção de dados e uso de soluções tecnológicas no Judiciário.

A escola iniciou ainda o processo de credenciamento como instituição de ensino superior junto ao Ministério da Educação (MEC), o que permitirá ampliar a oferta de cursos estruturados. No mesmo período, a ENM passou a contar com 32 cursos credenciados.

A expansão da plataforma digital de ensino integrou a estratégia de ampliação do acesso às atividades da escola. Os cursos passaram a adotar diferentes formatos, incluindo formações a distância, palestras, workshops e seminários. Ao longo da gestão, foram realizadas 234 reuniões institucionais relacionadas à condução administrativa e acadêmica da ENM.

Outro marco foi a realização do Curso de Formação de Formadores (FoFo) em formato presencial fora da sede da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). A primeira edição descentralizada ocorreu em Salvador, como parte da estratégia de levar ações de capacitação a diferentes regiões do país.

Segundo Nelson Missias, a gestão consolidou a transformação digital da escola e alcançou autonomia financeira. “Capitalizamos as ações da escola, chegamos a toda a Magistratura. É um avanço que deve ser comemorado por toda a comunidade jurídica”, afirmou.

Harvard e Stanford

A internacionalização passou a integrar a agenda permanente da ENM, com parcerias firmadas com instituições como Harvard e Stanford. No Brasil, a escola estabeleceu cooperação com setores como portos, aviação civil, ministérios e instituições acadêmicas, com foco na oferta de cursos voltados a áreas específicas do direito.

A ENM também participou da elaboração do documento “Prática Recomendada para Publicação de Pesquisas Eleitorais”, em parceria com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), voltado à padronização de procedimentos na divulgação de levantamentos eleitorais.

A atuação conjunta entre a AMB, a ENM e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) resultou na oferta de cursos exclusivos para associados da AMB, alinhados às normas de progressão na carreira e às diretrizes de formação continuada. O presidente da AMB, Frederico Mendes Júnior, que integra o Conselho Superior da Enfam, destacou a cooperação entre as instituições na ampliação da formação de magistrados em todo o país.

Com a posse para o novo mandato, Nelson Missias inicia mais um ciclo à frente da ENM, dando continuidade às ações de expansão acadêmica, parcerias institucionais e oferta de cursos voltados à magistratura brasileira.