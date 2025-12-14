Assine
overlay
Início Política
PRESA

Mulher é presa durante ato contra PL da Dosimetria em Belo Horizonte

Segundo a Guarda Municipal, manifestante teria pichado estátua na Praça da Estação e resistido à abordagem; participantes do protesto contestam a prisão e relat

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/12/2025 16:42 - atualizado em 14/12/2025 16:43

compartilhe

SIGA
x
Manifestação contra o PL da Dosimetria reuniu participantes no Centro de Belo Horizonte neste domingo (14); uma mulher foi detida durante a ação.
Manifestação contra o PL da Dosimetria reuniu participantes no Centro de Belo Horizonte neste domingo (14); uma mulher foi detida durante a ação. crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

Uma mulher foi detida durante a manifestação realizada neste domingo (14), em Belo Horizonte, contra o Projeto de Lei da Dosimetria. Segundo a Guarda Civil Municipal e relatos de testemunhas, ela teria pichado uma estátua localizada na Praça da Estação, no Centro da capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a corporação, a mulher resistiu à abordagem, o que levou ao uso da força para contê-la. Durante a ação, os agentes utilizaram spray de pimenta para dispersar o tumulto e realizar a condução da manifestante.

Testemunhas e representantes da Polícia Militar confirmaram à rádio Itatiaia que houve vandalismo contra o monumento. Manifestantes, por outro lado, protestaram contra a prisão e alegaram que a mulher e outras pessoas foram agredidas durante a intervenção. Apesar das reclamações, a detida foi encaminhada à delegacia.

O ato teve como principal pauta a contestação ao projeto de lei que pode reduzir penas de condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

belo golpe-de-estado horizonte pl-da-dosimetria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay