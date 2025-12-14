Mulher é presa durante ato contra PL da Dosimetria em Belo Horizonte

Uma mulher foi detida durante a manifestação realizada neste domingo (14), em Belo Horizonte, contra o Projeto de Lei da Dosimetria. Segundo a Guarda Civil Municipal e relatos de testemunhas, ela teria pichado uma estátua localizada na Praça da Estação, no Centro da capital mineira.

De acordo com a corporação, a mulher resistiu à abordagem, o que levou ao uso da força para contê-la. Durante a ação, os agentes utilizaram spray de pimenta para dispersar o tumulto e realizar a condução da manifestante.

Testemunhas e representantes da Polícia Militar confirmaram à rádio Itatiaia que houve vandalismo contra o monumento. Manifestantes, por outro lado, protestaram contra a prisão e alegaram que a mulher e outras pessoas foram agredidas durante a intervenção. Apesar das reclamações, a detida foi encaminhada à delegacia.

O ato teve como principal pauta a contestação ao projeto de lei que pode reduzir penas de condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.